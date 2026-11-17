Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: Getty).

Tổng thống Mỹ nêu vấn đề thảo luận tại cuộc gặp ba bên

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 16/11 cho biết ông dự định thảo luận về vấn đề Ukraine, Iran và giải trừ vũ khí hạt nhân với Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong cuộc gặp bên lề hội nghị cấp cao APEC tuần này.

"Chúng tôi sẽ bàn về vấn đề phi hạt nhân hóa. Đây là một chủ đề hóc búa, bởi rất khó để bất kỳ quốc gia nào trong số chúng ta tuyên bố sẽ từ bỏ hoàn toàn kho vũ khí hạt nhân của mình, đúng không? Nhất là khi vẫn còn những quốc gia khác sở hữu loại vũ khí này. Mặc dù vậy, chúng tôi vẫn sẽ thảo luận về vấn đề phi hạt nhân hóa”, ông Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng trước khi lên đường tới Philippines và Trung Quốc tham dự các sự kiện của ASEAN và APEC.

“Chúng tôi cũng sẽ bàn về Iran. Tình hình hiện tại của Iran khá ổn, nhưng chúng tôi vẫn sẽ dành một chút thời gian để thảo luận về vấn đề này. Chúng tôi cũng sẽ thảo luận về chủ đề mà tôi quan tâm nhất: Ukraine”, nhà lãnh đạo Mỹ nêu rõ.

Tổng thống Trump nói thêm rằng các cuộc gặp cũng sẽ đề cập đến các vấn đề kinh tế và thương mại.

Lịch trình của Tổng thống Nga

Trợ lý Điện Kremlin Yuri Ushakov ngày 16/11 đã công bố thông tin chi tiết về chuyến thăm của Tổng thống Putin tới Trung Quốc để tham dự hội nghị cấp cao APEC tại Thâm Quyến vào ngày 18-19/11.

Theo ông Ushakov, Tổng thống Nga Vladimir Putin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến ​​tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh vào lúc 14h30 (giờ địa phương) ngày 19/11 tại dinh thự của nhà lãnh đạo Trung Quốc.

"Không thể đánh giá thấp tầm quan trọng và ý nghĩa biểu tượng của cuộc gặp này. Đây là cuộc gặp đầu tiên của ba nhà lãnh đạo", ông Ushakov nói, đồng thời cho biết các bên đã nhất trí rằng cuộc gặp nên được tổ chức trên tinh thần hiểu biết lẫn nhau.

"Dựa trên những khía cạnh vô cùng tích cực và mang tính xây dựng đó, cả ba bên đều sẵn sàng tiến hành cuộc thảo luận hiệu quả và thực chất. Chúng tôi tin rằng cuộc thảo luận này sẽ có tác động đáng kể đến sự phát triển của tình hình quốc tế nói chung", quan chức Điện Kremlin nhấn mạnh.

Trợ lý Điện Kremlin xác nhận các bên đang xây dựng chương trình nghị sự và xem xét khả năng đưa ra một tuyên bố chung. Nga và Trung Quốc đã gửi các đề xuất và đang chờ phản hồi từ phía Mỹ.

Ngoài cuộc gặp ba bên, một cuộc gặp song phương giữa Tổng thống Nga và Tổng thống Mỹ cũng đang được lên kế hoạch. Ông Putin và ông Trump dự kiến thảo luận về nhiều vấn đề, trong đó có cuộc xung đột Ukraine cũng như các đề xuất từ ​​phía Mỹ và Nga nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng này.

Trong khi đó, Tổng thống Putin và Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ thảo luận về các lĩnh vực năng lượng, tài chính, trí tuệ nhân tạo (AI) và thương mại song phương. Đây sẽ là cuộc gặp thứ 5 giữa hai nhà lãnh đạo trong năm nay.

Trong một bữa sáng làm việc, ông Putin sẽ trao đổi với ông Tập Cận Bình về những diễn biến mới nhất trong tiến trình đàm phán về xung đột Ukraine, bao gồm cuộc gặp giữa phái đoàn Nga, Mỹ, Ukraine tại Abu Dhabi hôm 10-11/11.

Tổng thống Putin dự kiến có bài phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp APEC (APEC CEO Summit) vào ngày 18/11, ngay sau phần phát biểu của Chủ tịch Tập Cận Bình. Hơn 30 đại diện doanh nghiệp Nga sẽ tham dự sự kiện này.

Trung Quốc lên tiếng

Ngày 16/11, Bộ Ngoại giao Trung Quốc xác nhận Chủ tịch Tập Cận Bình cùng Tổng thống Putin và Tổng thống Trump sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh ba bên đầu tiên vào ngày 19/11 tại thành phố Thâm Quyến.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ning cho biết đây là cuộc gặp mang ý nghĩa lịch sử.

"Đây là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa các nhà lãnh đạo Trung Quốc, Nga và Mỹ - một sự kiện mang tính đột phá", bà Mao nhấn mạnh.

Đây là lần đầu tiên các nhà lãnh đạo của ba nước cùng ngồi lại với nhau trong một cuộc họp ba bên. Trợ lý Điện Kremlin Yury Ushakov cũng nhận định cuộc gặp ba bên giữa Tổng thống Putin, Chủ tịch Tập và Tổng thống Trump sẽ là sự kiện “mang tính lịch sử”.