Tổng thống Mỹ Donald Trump: Vẫn còn thời gian đàm phán với Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Khi được hỏi về các cuộc đàm phán với Iran, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 30/10 khẳng định: "Có các cuộc đàm phán, họ muốn đàm phán. Thành thật mà nói, chúng ta vẫn còn thời gian”.

Ông khẳng định cuộc chiến với Iran "không phải là một cuộc chiến thông thường" và không tốn kém nhiều tiền của người nộp thuế Mỹ bởi tất cả đã được bù đắp bằng những gì Washington làm ở Venezuela.

"Tôi đã chi rất nhiều tiền để loại bỏ một loại vũ khí hạt nhân, và chúng ta đã làm được điều đó. Chúng ta đã ở đó hơn 7 tháng. Nhưng xét về mặt tương đối, chúng ta đang chi ra rất ít tiền", ông Trump cho biết.

Ông một lần nữa khẳng định cuộc chiến sẽ sớm kết thúc. “Mọi chuyện sẽ sớm kết thúc thôi. Chúng ta cần bảo đảm rằng Iran sẽ không bao giờ có vũ khí hạt nhân", Tổng thống Trump nói.

Chủ nhân Nhà Trắng nhiều lần cho biết, xung đột Iran có thể nhanh chóng chấm dứt hoặc bằng một chiến dịch quân sự mới, hoặc một thỏa thuận hòa bình. Ông tuyên bố, quân đội Mỹ sẽ không tiến hành các đợt tập kích nhắm vào Iran trước cuộc bầu cử giữa kỳ vào tuần tới.

Về phía Iran, Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf nhấn mạnh, bất kỳ tiến triển nào trong các cuộc đàm phán với Mỹ đều phụ thuộc vào việc Washington chấp nhận 7 điều kiện của Iran. Ông đồng thời nêu rõ, chính sách vừa thuyết phục, vừa gây sức ép của Mỹ sẽ không có tác dụng đối với Iran.