Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Ông Trump cảnh báo những người này sẽ không được phép nhập cảnh.

“Lại bắt đầu rồi! Họ sẽ không được chấp nhận! Mexico phải ngăn chặn họ, ngay lập tức, nếu không, thuế quan đối với Mexico sẽ ngay lập tức tăng gấp đôi", ông Trump viết, cảnh báo rằng lực lượng biên phòng và cơ quan thực thi di trú Mỹ đã nhận được chỉ thị là sẽ không có bất cứ sự khoan nhượng nào.

Nhóm người di cư ước tính gồm 1.500 người, chủ yếu đến từ Trung Mỹ, khởi hành hôm 10/11 từ thành phố Tapachula ở miền Nam Mexico, gần biên giới Guatemala. Họ hy vọng chiến thắng của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ có thể mở ra cơ hội để họ sinh sống và làm việc tại nước này.

Chính phủ Mexico chưa lập tức đưa ra phản hồi về cảnh báo từ ông Trump. Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum dự kiến tổ chức họp báo vào sáng 12/11 (giờ địa phương).

Lời cảnh báo của ông Trump đối với đoàn người di cư được đưa ra trong bối cảnh Mỹ và Mexico đang đàm phán một thỏa thuận thương mại, sau khi ông quyết định hồi tháng 7 không gia hạn Hiệp định thương mại Mỹ - Mexico - Canada.

Các chính sách nhập cư cứng rắn của chính quyền Tổng thống Trump phần lớn đã chặn được dòng người di cư đổ về biên giới phía Nam của Mỹ, khiến nhiều nơi trú ẩn dành cho người di cư tại Mexico rơi vào tình trạng vắng vẻ.

Ông Trump tái đắc cử năm 2024 một phần nhờ mối quan ngại của cử tri Mỹ về vấn đề biên giới.

Lời cảnh báo của ông Trump về đoàn người di cư cũng được đưa ra trong bối cảnh ông thừa nhận chính sách trục xuất người nhập cư của chính quyền, do Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) triển khai, đã quá cứng rắn.

Cuối tuần qua, trả lời chương trình “60 Minutes” của đài CBS, ông Trump nói lực lượng thực thi chiến dịch trục xuất đã hành động “quá cứng rắn” và cho biết ông sẵn sàng đạt được một thỏa thuận về nhập cư với đảng Dân chủ sau khi đảng này nắm quyền kiểm soát Quốc hội Mỹ vào tháng 1 năm sau.