Tổng thống Mỹ cảnh báo Iran, khuyên tàu hàng can đảm đi qua eo biển Hormuz

Tổng thống Donald Trump (Ảnh: Reuters).

“Can đảm đi qua eo biển Hormuz”

Trong một cuộc phỏng vấn với Fox News vào ngày 13/3, khi được hỏi về mức độ nguy hiểm mà các tàu chở dầu phải đối mặt khi đi qua eo biển Hormuz, Tổng thống Donald Trump cho rằng các tàu nên “thể hiện sự can đảm” và “tiếp tục đi qua” tuyến hàng hải chiến lược này.

“Không có gì phải sợ. Họ không còn hải quân nữa và chúng ta đã đánh chìm tất cả tàu của họ”, ông Trump tuyên bố.

Theo Trung tâm Hoạt động Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO), ít nhất 16 tàu chở dầu, tàu chở hàng và các tàu khác đã bị tấn công ở khu vực trong và xung quanh eo biển Hormuz, Vịnh Ba Tư và Vịnh Oman kể từ khi xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran nổ ra vào 2 tuần trước.

Ít nhất một người đã thiệt mạng và 38 người khác được cứu sống sau các vụ tấn công vào đầu tuần này.

Iran đã đóng cửa eo biển Hormuz sau khi Mỹ và Israel phát động các cuộc tấn công.

Truyền thông Mỹ đưa tin, nhiều công ty vận tải biển kêu gọi Hải quân Mỹ hộ tống các tàu đi qua eo biển Hormuz, nhưng đều bị từ chối vì Lầu Năm Góc cho rằng động thái này tiềm ẩn nhiều nguy cơ.

Trong thông điệp đầu tiên kể từ khi nhậm chức, Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei hôm 12/3 tuyên bố Tehran phải duy trì khả năng phong tỏa eo biển Hormuz để gây áp lực lên đối phương.

Tehran coi việc kiểm soát eo biển chiến lược này là một đòn bẩy trong cuộc đối đầu với Mỹ và Israel.

Kể từ khi xung đột bắt đầu nổ ra vào ngày 28/2, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã gần như phong tỏa eo biển, khiến nhiều tàu chở dầu bị mắc kẹt. Việc nguồn cung bị gián đoạn đã góp phần khiến giá dầu tăng mạnh.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei ngày 12/3 tuyên bố các tàu nước ngoài phải phối hợp với hải quân Iran để đi qua eo biển Hormuz.

Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Iran cho biết các tàu chở dầu và các tàu khác đi qua eo biển Hormuz hoặc nằm trong Vịnh Ba Tư phải tuân thủ luật lệ thời chiến để không trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công nhầm lẫn.

Cảnh báo mới của Tổng thống Trump

Tổng thống Trump ngày 13/3 tiếp tục đưa ra cảnh báo mới với Iran, tuyên bố Mỹ đã phá hủy năng lực quân sự của quốc gia Trung Đông.

“Hải quân Iran đã biến mất, không quân của họ không còn nữa, tên lửa, máy bay không người lái và mọi thứ khác đang bị tàn phá, trong khi các nhà lãnh đạo của họ cũng không còn nữa”, ông Trump cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội.

“Chúng ta có hỏa lực vô song, đạn dược không giới hạn và rất nhiều thời gian. Hãy xem điều gì sẽ xảy ra”, ông Trump tuyên bố.

Những bình luận của Tổng thống Trump được đưa ra sau khi Lãnh tụ Tối cao mới của Iran tuyên bố Tehran sẽ “trả nợ máu” cho 170 người, chủ yếu là trẻ em, đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công mà Iran cáo buộc do Mỹ thực hiện nhằm vào một trường học.

Ông Khameniei cũng cảnh báo các quốc gia Ả rập vùng Vịnh đóng cửa các căn cứ của Mỹ mà họ đang cho đồn trú. Ông nói rằng Mỹ và Israel phải “bồi thường” cho những thiệt hại do chiến dịch quân sự của họ gây ra cho Iran.