Tổng thống Mông Cổ Ukhnaa Khurelsukh (Ảnh: Getty).

Tổng thống Mông Cổ Ukhnaa Khurelsukh thông báo từ chức vào ngày 17/11, sau khi đối mặt với các cáo buộc tham nhũng và nguy cơ bị luận tội từ đảng đối lập.

Tổng thống Khurelsukh thông báo từ chức sau khi một chính trị gia khác thuộc đảng cầm quyền - đảng Nhân dân Mông Cổ - cáo buộc ông trục lợi tài chính từ một dự án đường sắt của chính phủ cách đây 7 năm, thời điểm ông còn giữ chức Thủ tướng.

Sau những cáo buộc trên, đảng Dân chủ đối lập đã kêu gọi ông Khurelsukh từ chức.

Quyết định từ chức của ông Khurelsukh sẽ có hiệu lực sau khi Quốc hội Mông Cổ gồm 126 thành viên phê duyệt.

Trong một cuộc họp báo, Tổng thống Khurelsukh cho biết bản thân đang bị “vu khống và bôi nhọ bằng những cáo buộc về các tội danh vô cùng nghiêm trọng”. Ông khẳng định sẽ từ chức để “khôi phục danh dự của mình”.

“Tôi tin rằng việc người đứng đầu nhà nước từ bỏ chức vụ để làm sáng tỏ sự thật là điều cần thiết vì công lý”, ông nhấn mạnh.

Ông Khurelsukh phủ nhận mọi hành vi sai trái.

“Trong thời gian giữ cương vị Tổng thống, tôi chưa bao giờ lấy bất cứ thứ gì của người dân hay nhà nước. Tôi chưa bao giờ nói dối hay trộm cắp. Tôi cũng chưa từng lừa dối bất kỳ ai”, ông nhấn mạnh.

Ông Khurelsukh cho biết sẽ hợp tác với các cơ quan điều tra.

Ông Khurelsukh nhậm chức Tổng thống sau khi đảng của ông, đảng Nhân dân Mông Cổ, giành được đa số ghế tại cơ quan lập pháp vào năm 2021.

Theo luật pháp Mông Cổ, Chủ tịch Quốc hội sẽ tạm thời đảm nhận các nhiệm vụ của Tổng thống, và cuộc bầu cử tổng thống mới sẽ được tổ chức trong vòng 4 tháng tới.