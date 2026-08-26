Tổng thống Hàn Quốc lên tiếng sau loạt vụ mất tích bí ẩn ở đảo Jeju

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung kêu gọi tăng cường trách nhiệm của cảnh sát sau khi dư luận quốc gia Đông Á phản ứng trái chiều trước cách lực lượng nói trên xử lý một loạt vụ mất tích trên đảo Jeju.

Sắp tới, Hàn Quốc có thể sẽ có những cải cách nhằm trao cho cảnh sát vai trò lớn hơn trong hoạt động điều tra tội phạm.

Trong cuộc họp nội các ngày 25/8, ông Lee cho rằng, trong thời gian tới, cảnh sát có thể sẽ là cơ quan nhà nước nắm giữ quyền lực hàng đầu trong điều tra. Ông đồng thời cho biết, dư luận đang đặt câu hỏi liệu lực lượng này có thể gánh vác trách nhiệm tương xứng hay không.

“Trách nhiệm phải được tăng cường tương xứng với quy mô quyền lực", ông nhấn mạnh.

Giới chức Hàn Quốc cho biết 4 người được trình báo mất tích trên đảo Jeju đã được tìm thấy trong tình trạng tử vong trong vòng 3 ngày tính đến 24/8.

Các vụ việc không liên quan đến nhau. Tuy nhiên, trong 2 vụ, một sĩ quan bị nghi đã đóng hồ sơ vụ án mà không xác nhận những người mất tích vẫn an toàn.

Những cáo buộc này khiến cảnh sát phải rà soát toàn bộ 298 báo cáo mất tích do sĩ quan này xử lý. Truyền thông địa phương đưa tin khoảng 10 vụ đang được xem xét vì có khả năng bị đóng hồ sơ không đúng quy trình.

Một trong những vụ việc liên quan đến Jang Mi-ran, 37 tuổi. Vụ cô Jang mất tích đã trở thành chủ đề gây tranh cãi trên toàn quốc sau khi cảnh sát được cho là đã đóng hồ sơ mà không xác nhận cô vẫn an toàn. Thi thể của cô được tìm thấy ngày 24/8, 104 ngày sau khi mất tích.

Vụ còn lại liên quan đến một người đàn ông ngoài 60 tuổi. Gia đình ông một lần nữa trình báo ông mất tích, dẫn đến một cuộc tìm kiếm mới và cuối cùng phát hiện thi thể ông.

Một tòa án ngày 25/8 đã bắt giữ sĩ quan nói trên với cáo buộc thiếu trách nhiệm trong công vụ, làm giả hồ sơ điện tử chính thức và cản trở hoạt động công vụ, Yonhap đưa tin. Sĩ quan này phủ nhận các cáo buộc và nói rằng ông đã liên lạc với những người mất tích.

Cảnh sát Jeju nói với Reuters rằng họ không có bình luận riêng về cách xử lý các vụ việc.

Quyền Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia Yoo Jae-seong đã xin lỗi và cam kết thực hiện các biện pháp để ngăn sự việc tái diễn. Cảnh sát đã yêu cầu cấp trên phê duyệt việc đóng hồ sơ các vụ mất tích trong thời gian chờ nâng cấp hệ thống quản lý vụ án, ông Yoo nói với các nghị sĩ ngày 24/8.

“Chúng tôi sẽ rà soát toàn bộ hệ thống và tiến hành cải cách thể chế để điều này không bao giờ xảy ra nữa”, ông Yoo nói, đồng thời cam kết rà soát tất cả các vụ việc do sĩ quan này xử lý.

Số liệu chính thức cho thấy cảnh sát Hàn Quốc tiếp nhận 70.814 báo cáo người trưởng thành mất tích trong năm 2025. Kể từ năm 2022, mỗi năm có hơn 70.000 trường hợp được trình báo. Cảnh sát cho biết, đại đa số các trường hợp được giải quyết trong vòng 30 ngày.