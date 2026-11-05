Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung (Ảnh: Bloomberg).

Theo Phủ Tổng thống Hàn Quốc (Nhà Xanh), chương trình với tựa đề “The President’s Y” sẽ ra mắt vào lúc 21h hôm nay 5/11 giờ địa phương trên hai kênh YouTube là Lee+Imagine do đài truyền hình nhà nước KTV vận hành, và kênh YouTube chính thức của Tổng thống Lee Jae-myung TV.

"Y là chữ cái đầu tiên của YouTube. Tên gọi này thể hiện ý định của chúng tôi trong việc giao tiếp với công chúng theo những cách đa dạng và sâu sắc hơn thông qua chữ Y của YouTube, tiếp nối sự kết nối qua mạng xã hội X”, Thư ký cấp cao của Tổng thống về Quan hệ Công chúng và Truyền thông Seong Ghi-hong tiết lộ.

Thư ký này cho biết thêm: “Y cũng đại diện cho chữ tại sao, phản ánh mong muốn giải thích đầy đủ về quan điểm của Tổng thống cũng như các lý do đằng sau các quyết định chính sách và phương pháp điều hành đất nước của ông”.

Kể từ khi nhậm chức, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung đã tổ chức 23 cuộc họp báo hoặc các buổi gặp mặt thân mật với các phóng viên. Ông cũng thường xuyên giao tiếp với công chúng qua mạng xã hội.

"Dựa trên những nỗ lực này, chúng tôi đã tạo ra một chương trình nhằm giải đáp các thắc mắc của công chúng và giải thích các chính sách của chính phủ thông qua YouTube”, Thư ký Seong Ghi-hong phát biểu.

Tựa đề của chương trình phản ánh nỗ lực của Tổng thống Lee trong việc mở rộng sự tiếp cận trực tuyến, đồng thời mang đến cho công chúng cái nhìn sâu hơn về lý do đằng sau các quyết định của ông.

Ông Lee đã ghi hình tập đầu tiên vào sáng 4/11. Thời lượng phát sóng kéo dài khoảng 30 phút, tập trung chủ yếu vào triết lý của ông về giao tiếp với công chúng.

Các tập tiếp theo sẽ đề cập đến các vấn đề thời sự, giải thích các chính sách của chính phủ và đưa ra câu trả lời cho các bình luận do người dân đăng tải trên các tài khoản mạng xã hội của ông Lee.

Phủ Tổng thống dự kiến sẽ phát hành các tập mới sau 2-3 tuần. Chương trình ban đầu sẽ được ghi hình trước, nhưng trong tương lai có thể có các buổi phát sóng trực tiếp.

"Do tính chất của YouTube, Tổng thống sẽ bày tỏ quan điểm một cách thẳng thắn nhất có thể và trả lời các câu hỏi từ công chúng trong một không gian thư thái, sử dụng ngôn ngữ gần gũi mà người dân bình thường có thể cảm nhận được, không giống các bài phát biểu hay các cuộc họp chính thức của chính phủ", ông Seong cho biết.

Chương trình sẽ do bà Son Jung-eun dẫn dắt. Bà là cựu phát thanh viên của đài truyền hình MBC và đang đứng đầu công ty Soul Bridge ENT.

"Chúng tôi đang bắt đầu với một chương trình ghi hình sẵn, nhưng việc phát sóng trực tiếp cũng là một lựa chọn đang được cân nhắc", ông Seong cho hay, và nói thêm rằng tập đầu tiên nhiều khả năng sẽ không qua chỉnh sửa quá nhiều.

Phủ Tổng thống không nói rõ cách thức các câu hỏi sẽ được lựa chọn hoặc liệu chúng có được thu thập trực tiếp từ công chúng hay không.

Khi được hỏi về quy trình lựa chọn, ông Seong đã kêu gọi đưa ra phản hồi sau khi chương trình lên sóng.

"Chúng tôi mong quý vị hãy đánh giá xem liệu các câu hỏi có thực sự giải quyết những gì công chúng muốn biết hay không, thay vì chỉ đơn thuần là nịnh bợ Tổng thống, và liệu chúng có được đặt ra dưới góc nhìn mang tính phản biện hay không", vị quan chức này nói.