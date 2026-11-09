Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Trong cuộc phỏng vấn với chương trình 60 Minutes ngày 9/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chia sẻ những kỳ vọng về các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine, đề cập đến tình trạng gián đoạn tốc độ kết nối Starlink, đồng thời bảo vệ các chính sách của ông liên quan đến cuộc xung đột.

"Tôi nghĩ chúng ta sẽ hoàn tất được việc này và tôi nghĩ điều đó sẽ xảy ra. Cuối cùng, Ukraine sẽ có một hình thái (lãnh thổ) hơi khác một chút", ông Trump nói khi được hỏi về kỳ vọng của ông về kết quả của cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Đề cập đến các cuộc đàm phán hòa bình 3 bên sắp tới giữa Mỹ, Ukraine và Nga, dự kiến diễn ra tại Abu Dhabi vào ngày 10-11/11, Tổng thống Trump cho biết ông tin rằng "chúng ta đang tiến rất gần với việc đạt được một thỏa thuận".

"Một cuộc gặp rất quan trọng sắp diễn ra. Tôi tin rằng cuộc chiến đó sẽ kết thúc và sẽ sớm kết thúc. Và lý do duy nhất khiến cuộc chiến kết thúc là nhờ tôi", ông Trump nhấn mạnh.

Khi được hỏi đâu là trở ngại lớn nhất đối với hòa bình ở Ukraine, Tổng thống Trump chỉ ra mối quan hệ căng thẳng giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Khi được hỏi ông tin tưởng ai hơn giữa ông Putin và ông Zelensky, ông Trump từ chối trả lời.

"Tôi không muốn nói, nhưng tôi có mối quan hệ tốt với cả hai", ông Trump chia sẻ.

Trong cuộc phỏng vấn, ông Trump nhiều lần tự hào về cách ông xử lý cuộc xung đột.

"Không ai có lập trường cứng rắn với Nga hơn tôi. Hãy nhìn vào hoạt động thương mại của chúng ta. Hãy nhìn những gì tôi đã làm với họ về thương mại, thông qua các biện pháp trừng phạt và mọi thứ khác", ông Trump cho biết thêm.

Khi người dẫn chương trình phản bác tuyên bố trên của ông Trump, viện dẫn quyết định gần đây của Tổng thống Mỹ về việc miễn trừ một số lệnh trừng phạt đối với hoạt động xuất khẩu dầu Nga, người đứng đầu Nhà Trắng đã bảo vệ quyết định này.

"Tôi không dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với dầu diesel. Tôi chỉ tạo điều kiện để Nga cung cấp, không phải cho chúng ta mà cho thế giới, hàng nghìn thùng dầu, dầu diesel mà thế giới đang cần. Tôi không dành cho Nga bất kỳ ưu đãi lớn nào", ông Trump lý giải.

Ông Trump cũng chỉ trích hàng trăm tỷ USD viện trợ quân sự mà chính quyền của cựu Tổng thống Joe Biden đã dành cho Ukraine. Ông ca ngợi chính sách viện trợ của mình, theo đó Mỹ bán vũ khí cho các nước châu Âu, rồi những nước này chuyển số vũ khí đó cho Ukraine.

Liên quan đến việc tốc độ kết nối của hệ thống Starlink mà quân đội Ukraine sử dụng bị hạn chế trong tháng 10, Tổng thống Trump cho biết ông không rõ ai là người chịu trách nhiệm về việc này.

"Không phải tôi. Đó là hệ thống rất tốt. Có thể chúng đã bị giảm tốc độ. Tôi thậm chí không rõ nữa. Chưa có bằng chứng nào cho thấy hệ thống đã bị giảm tốc độ. Có rất nhiều lời nói dối xoay quanh cuộc chiến này. Nhưng tôi biết một điều: ngay khi tôi nghe tin về chuyện này, tốc độ kết nối đã được khôi phục", ông Trump nói thêm.

Ukraine sử dụng rộng rãi cả các thiết bị đầu cuối Starlink thương mại và phiên bản quân sự Starshield. Vào giữa tháng 10, dịch vụ Starshield tại Ukraine bất ngờ bị áp dụng giới hạn tốc độ mà không có cảnh báo trước, làm gián đoạn khả năng đánh chặn các máy bay không người lái phản lực của Nga.

Khi được hỏi liệu tỷ phú Elon Musk, nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành SpaceX, công ty vận hành Starlink, có phải là người ra lệnh áp đặt giới hạn tốc độ đối với hệ thống này hay không, Tổng thống Trump một lần nữa nói rằng ông không biết.

"Tôi không thể nói cho các bạn biết ai đã giảm tốc độ kết nối. Tôi có thể nói rằng, cuối cùng, (ông Musk) đã khôi phục tốc độ kết nối", ông Trump cho biết thêm.