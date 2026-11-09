Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: WSJ).

“Nước Mỹ đã lùi một bước dài trong lịch sử với kết quả của cuộc bầu cử vừa qua. Nhưng đừng sợ hãi, chúng ta sẽ trở lại, lớn mạnh và mạnh mẽ hơn bao giờ hết”, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết trong một bài đăng trên Truth Social ngày 8/11.

Theo kết quả bầu cử giữa kỳ ngày 3/11, đảng Cộng hòa của ông Trump để mất quyền kiểm soát cả Hạ viện và Thượng viện vào tay đảng Dân chủ.

Trong khi giới quan sát cho rằng điều này có thể làm thay đổi đáng kể hai năm cuối nhiệm kỳ của ông Trump, chủ nhân Nhà Trắng cho rằng nửa cuối nhiệm kỳ của ông sẽ không bị ảnh hưởng.

Ngay sau cuộc bầu cử, ông Trump đã tiến hành thay đổi nhân sự. Ông bổ nhiệm cố vấn Stephen Miller làm Chánh Văn phòng Nhà Trắng. Ông Miller được coi là kiến trúc sư cho chính sách nhập cư cứng rắn của ông Trump.

Ông cũng ra lệnh cho Bộ Tư pháp Mỹ xem xét các đe dọa từ phía đảng Dân chủ về việc luận tội các thành viên trong chính quyền của ông.

Bộ trưởng Tư pháp Todd Blanche tuyên bố sẽ tích cực bảo vệ ông Trump và các thành viên cấp cao trong chính quyền của ông.

“Nếu họ (đảng Dân chủ) cố gắng nhắm vào ông Stephen Miller thay vì thực sự thực hiện quyền giám sát và lãnh đạo, dĩ nhiên Bộ Tư pháp sẽ ở đó để bảo vệ ông ấy”, ông Blanche nói.

Với quyền kiểm soát các ủy ban ở lưỡng viện của quốc hội, đảng Dân chủ có thể triệu tập các quan chức, yêu cầu cung cấp tài liệu và tổ chức các phiên điều trần công khai.

Trong nhiệm kỳ đầu tiên, bản thân ông Trump đã hai lần bị Hạ viện luận tội, nhưng trong cả hai lần ông đều được Thượng viện tuyên trắng án.