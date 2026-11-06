Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

"Sẽ có một thỏa thuận. Đó sẽ là thỏa thuận lớn, liên quan đến nhiều thứ hơn là chỉ riêng Ukraine. Tôi thậm chí có thể nói rằng nó có thể liên quan đến toàn bộ châu Âu", Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu với các phóng viên tại Nhà Trắng ngày 5/11.

Nhà lãnh đạo Mỹ nói thêm: "Đó sẽ là thỏa thuận lớn lao, tuyệt đẹp, và mọi người đều sẽ vô cùng phấn khích”.

Tuyên bố của ông Trump được đưa ra sau khi các đại diện của Nga và Ukraine có mặt tại Nhà Trắng để ghi nhận một lệnh ngừng bắn cục bộ do Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump làm trung gian tại thành phố Oleshky thuộc Ukraine.

Khi được hỏi liệu ông có gặp Đặc phái viên Nga Kirill Dmitriev hay không, ông Trump trả lời: "Có, tôi đã gặp”.

Tuy nhiên, ông từ chối tiết lộ nội dung thảo luận với Đặc phái viên Nga. "Tôi không thể tiết lộ với các bạn những gì chúng tôi đã thảo luận. Tôi chỉ muốn nói với các bạn rằng, đó sẽ là một thỏa thuận lớn”, ông nói.

Ông nói cuộc xung đột Nga - Ukraine sẽ sớm chấm dứt. "Đó là một thảm cảnh đẫm máu, và nó phải chấm dứt. Tôi nghĩ chúng ta sẽ chấm dứt nó khá sớm, có thể là rất sớm”, ông nhấn mạnh.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh ông Trump và đội ngũ của mình đang nỗ lực thúc đẩy hòa đàm Nga - Ukraine. Các bên đã nhất trí nối lại đàm phán 3 bên Mỹ - Nga - Ukraine vào ngày 10-11/11 tới tại Abu Dhabi.

Trong khi Kiev cho rằng châu Âu cần được tham gia vào tiến trình hòa bình Ukraine, Điện Kremlin mới đây tuyên bố châu Âu sẽ chưa tham gia vòng đàm phán 3 bên sắp tới.

Về phía châu Âu, Thủ tướng Italy Giorgia Meloni hôm qua cho biết, châu Âu có nguy cơ trở nên mờ nhạt và không còn vai trò trong bất kỳ cuộc đàm phán hòa bình Ukraine nào nếu châu lục này không chấm dứt các sáng kiến ngoại giao mang tính cạnh tranh lẫn nhau. Theo bà, châu Âu cần thống nhất cử ra một đại diện duy nhất được trao quyền phát ngôn thay mặt cho toàn khối.

"Hành động trong sự hỗn loạn, với các sáng kiến chồng chéo sẽ không giúp ích cho chúng ta, dù là với các đối tác hay với những bên mà chúng ta phải thuyết phục để dừng các hành vi gây hấn. Tất cả những điều này đang làm cho chúng ta trở nên kém uy tín hơn", bà Meloni viết trong thư gửi Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa.

Bà nhấn mạnh thêm: “Châu Âu cần phải cất lên một tiếng nói duy nhất về vấn đề Ukraine. Không thể trì hoãn nhu cầu này được nữa”.

Trong một diễn biến liên quan khác, Tổng thống Cộng hòa Séc Petr Pavel hôm qua tuyên bố không có tham vọng trở thành nhà đàm phán của châu Âu nhằm chấm dứt cuộc chiến tại Ukraine.

Ông nói thêm rằng ông chắc chắn sẽ rất vui lòng chia sẻ kinh nghiệm làm việc của mình tại cả NATO và Liên minh châu Âu, song quyết định lựa chọn ai làm đại diện đàm phán hoàn toàn thuộc về các quốc gia châu Âu.

Trước đó, báo Telegraph nói rằng ông Pavel là một trong 5 chính trị gia đang được cân nhắc cử làm đại diện của châu Âu để đàm phán với Tổng thống Nga Vladimir Putin để chấm dứt cuộc chiến tại Ukraine.