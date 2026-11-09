Chỉ huy CENTCOM theo dõi tàu qua eo biển Hormuz (Ảnh: CENTCOM).

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8/11 đã ca ngợi lực lượng đặc nhiệm quân sự mới của Mỹ nhằm chặn đứng các tuyến đường cung cấp vũ khí của Iran.

“Lực lượng Đặc nhiệm Iron Gate (Cổng sắt) đang hoạt động với đầy đủ sức mạnh và hiệu lực tại Iran. Kết hợp với cuộc phong tỏa hải quân lớn nhất trong lịch sử, rất ít thứ có thể vào hoặc ra khỏi Iran”, ông Trump cho biết trên Truth Social.

Trước đó, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo thành lập lực lượng đặc nhiệm Iron Gate. CENTCOM cho biết nhóm khoảng 20 người này sẽ đặt căn cứ tại Tampa, Florida, và có nhiệm vụ ngăn vận chuyển vũ khí, vật tư bị trừng phạt qua các biên giới đường bộ của Iran và biển Caspi.

Ngoài ngăn chặn việc vận chuyển vũ khí của Iran, lực lượng này cũng sẽ tập trung vào việc chặn đứng dòng chảy của các thiết bị công nghệ lưỡng dụng được Iran sử dụng.

Iran được cho là đã tạo ra một mạng lưới bí mật để nhập khẩu ít nhất 2 tỷ USD thiết bị phần cứng, chất nổ và xe tải hạng nặng kể từ tháng 1/2025 bất chấp chiến dịch phong tỏa hải quân của Mỹ lẫn các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Đáp lại động thái mới của Mỹ, người phát ngôn Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Hossein Mohebbi tuyên bố: "Kế hoạch Iron Gate thuần túy chỉ là một trò chơi chữ. Họ sẽ không bao giờ có thể đạt được mục tiêu của mình, cụ thể là tạo ra áp lực kinh tế mạnh mẽ nhằm làm sụp đổ nền kinh tế Iran”.

Ông cũng cảnh báo, Iran sẽ đáp trả mạnh hơn nếu Mỹ tấn công các tàu của Iran. Ông cũng khẳng định Iran đã có những sự chuẩn bị cần thiết để duy trì thương mại cùng các mối quan hệ khác với các quốc gia láng giềng.

Ông Mohebi cho biết Iran vẫn duy trì các mối quan hệ thương mại mạnh mẽ với các quốc gia láng giềng và có quyền tiếp cận nhiều tuyến đường khác nhau mà Mỹ sẽ không thể phong tỏa.

"Nếu Mỹ nghiêm túc về điều này, chúng tôi thậm chí còn nghiêm túc hơn. Chúng tôi đã có những sự chuẩn bị cần thiết để duy trì mối quan hệ với các quốc gia láng giềng", ông nói.

Mỹ mở rộng phong tỏa Iran trong bối cảnh Tehran vẫn duy trì quyền kiểm soát đối với eo biển Hormuz. Iran tuyên bố sẽ chỉ mở lại tuyến đường thủy chiến lược này và tiến tới đàm phán hạt nhân nếu Mỹ đáp ứng trước 7 điều kiện của Iran trong đó có dừng giao tranh trên mọi mặt trận, giải phóng tài sản Iran bị phong tỏa, bồi thường chiến tranh.

Ngoại trưởng Abbas Araghchi hôm qua tuyên bố quyền quyết định có chấp nhận những đề xuất của Iran hay không phụ thuộc vào Mỹ.

“Các cử tri Mỹ đã đưa ra lựa chọn của họ (trong cuộc bầu cử giữa kỳ). Đã đến lúc Nhà Trắng phải đưa ra lựa chọn của chính mình”, ông viết trong một bài đăng trên X.

Ông Araghchi cho biết Iran vẫn để ngỏ các đề xuất trên bàn đàm phán và kêu gọi Washington đáp ứng các yêu cầu của Iran.

Ông cảnh báo, nếu bác bỏ đề xuất để lựa chọn xung đột, Mỹ sẽ nhận lấy phản ứng đáp trả mạnh mẽ của Iran.