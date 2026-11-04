Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

“Nửa cuối nhiệm kỳ của tôi sẽ không bị ảnh hưởng”

Theo cập nhật của các hãng tin lớn, đảng Dân chủ đã giành quyền kiểm soát ở cả Thượng viện và Hạ viện từ tay đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa kỳ diễn ra ngày 3/11.

Trả lời phỏng vấn trong đêm bầu cử, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông không coi thất bại của đảng Cộng hòa trong kỳ bầu cử giữa kỳ là “một đòn giáng” vào nửa cuối nhiệm kỳ của ông.

"Chúng ta đã có hai năm vĩ đại nhất trong lịch sử nhiệm kỳ tổng thống xét về khía cạnh kinh tế, cũng như về tất cả những điều mà chúng ta đã làm được", ông khẳng định khi trả lời phỏng vấn Fox News.

Khi được hỏi thông điệp cuối cùng của ông gửi tới người dân Mỹ là gì, ông đã gửi lời chúc mừng tới đảng Dân chủ.

"Tôi muốn nói điều này: Xin chúc mừng đảng Dân chủ. Họ đã làm rất tốt. Họ đã chờ đợi cơ hội này suốt 11 năm qua, và cuối cùng họ đã đạt được nó”, ông Trump nói.

Chủ nhân Nhà Trắng tuyên bố ông sẽ chấp nhận kết quả bầu cử và hợp tác với đảng Dân chủ.

"Tôi hoàn toàn sẵn sàng chấp nhận những kết quả đó. Chúng tôi sẽ hợp tác với đảng Dân chủ. Chúng tôi mong chờ được hợp tác với họ. Có lẽ chúng tôi sẽ tìm ra giải pháp chung cho một vấn đề nào đó”, ông nói.

Ông Trump nói thêm, ông hy vọng có thể hợp tác với đảng Dân chủ về vấn đề nhập cư.

Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo, ông có kế hoạch phủ quyết một số dự luật của đảng Dân chủ ngay sau bầu cử giữa kỳ.

"Nếu tôi có tên, chúng ta đã thắng đậm rồi"

Tổng thống Trump cho biết, ông coi đêm bầu cử như một cuộc trưng cầu dân ý mà ông không tham gia và hoàn toàn không đề cập đến bất kỳ ứng cử viên nào mà ông đã ủng hộ.

Ông nói rằng đảng Cộng hòa của ông lẽ ra đã thắng lớn nếu ông có tên trên phiếu bầu.

"Tôi không có tên trên phiếu bầu. Nếu tôi có tên, chúng ta đã thắng đậm rồi", ông viết trong một bài đăng trên trang mạng xã hội Truth Social.

Ông Trump đổ lỗi cho các ứng cử viên đảng Cộng hòa mà ông từng ủng hộ. Ông cho biết một số người trong số họ đã "chống lại" ông và không truyền được cảm hứng cho cử tri nòng cốt đi bầu.

Ông cũng đổ lỗi cho tiền lệ rằng đảng của tổng thống đương nhiệm thường nhận kết quả không tốt trong các kỳ bầu cử giữa kỳ.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng thừa nhận rằng cuộc chiến tại Iran đã tạo ra gánh nặng cho các ứng cử viên đảng Cộng hòa. Mặt khác, ông vẫn quả quyết rằng các cử tri ủng hộ cách ông xử lý cuộc chiến này.

"Tôi nghĩ một phần nguyên nhân là do vấn đề Iran, nhưng đồng thời, người dân cũng hiểu được tầm quan trọng của những gì tôi đã làm đối với Iran", ông nói.

Mỹ phối hợp với Israel đã mở chiến dịch không kích Iran hồi tháng 2. Mỹ và Iran vẫn chưa thể đạt được thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột dù giao tranh toàn diện đã chấm dứt từ tháng 4.

Hiện chưa rõ kế hoạch của ông Trump đối với Iran sau bầu cử giữa kỳ.

"Đảng Cộng hòa sẽ trở lại mạnh mẽ trong bầu cử tổng thống 2028"

Bất chấp thất bại của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa kỳ, ông Trump tin rằng đảng này có nhiều chính trị gia tài năng có thể ra tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2028.

Ông Trump cho rằng vẫn còn quá sớm để tiết lộ tên của các ứng cử viên tiềm năng.

"Tôi nghĩ chúng ta có những chính trị gia cực kỳ tài năng. Tôi không muốn nói về các cá nhân cụ thể vì điều đó vẫn còn hơi sớm", ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ lưu ý rằng các kết quả bầu cử được coi là một chỉ dấu nhất định cho các diễn biến chính trị trong tương lai.

"Quý vị biết đấy, họ lấy đêm nay làm điểm tựa đánh giá. Nhưng chúng ta có một đội ngũ rất mạnh. Tôi nghĩ chúng ta có một tập hợp đông đảo những người tài năng có thể làm rất tốt công việc này", ông nhấn mạnh.

Khi được hỏi ứng cử viên nào của đảng Dân chủ có thể là đối thủ đáng ngại nhất trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2028, ông Trump nói ông có biết một số chính trị gia nhưng không muốn tiết lộ.

"Mọi người vẫn chưa nghĩ đến họ vào lúc này. Đó là lý do tại sao tôi không muốn nhắc tới họ. Nếu không, chúng ta có thể đột ngột phải đối mặt với một đối thủ thực sự đáng gờm", ông Trump cho hay.

Tổng thống Mỹ cũng không loại trừ khả năng sự ủng hộ của ông có thể đóng vai trò quyết định trong việc xác định ứng cử viên của đảng Cộng hòa cho cuộc bầu cử tổng thống năm 2028.

"Người ta nói rằng bất kỳ ai được ông Trump ủng hộ hoặc lựa chọn đều sẽ giành chiến thắng. Tôi không biết liệu điều đó có đúng hay không. Tôi cũng đã được hỏi về điều này hai đêm trước. Họ hỏi ai sẽ là ứng cử viên của đảng Cộng hòa. Câu trả lời là bất kỳ ai mà Donald Trump muốn. Điều đó có khả năng xảy ra, nhưng vẫn còn quá sớm", ông Trump cho biết.