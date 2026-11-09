Tổng thống Mỹ Donald Trump và Phó Tổng thống JD Vance, Ngoại trưởng Marco Rubio (Ảnh: AFP).

Trả lời phỏng vấn chương trình 60 Minutes của CBS ngày 8/11, khi được hỏi liệu ông có ủng hộ một người kế nhiệm tiềm năng hay không, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết: "Chưa chắc chắn. Có lẽ tốt nhất là tôi không nên can thiệp”.

Tuy nhiên, khi được hỏi ông sẽ xem xét ai là người kế nhiệm tiềm năng ngoài Phó Tổng thống JD Vance, ông đánh giá Ngoại trưởng Marco Rubio là một ứng cử viên mạnh.

"Chà, tôi nghĩ Marco rất tuyệt. Ý tôi là ông ấy chắc chắn yêu thích công việc này, và ông ấy đang làm rất tốt. Ông ấy đang hoàn thành công việc rất tốt. Đó là những người mà họ nghĩ tới, nhưng còn nhiều người khác nữa. Tôi không nên nêu tên họ ra. Có một số thượng nghị sĩ rất xuất sắc. Tôi rất quý mến họ", ông nói.

Ông từng dành lời khen ngợi cho cả ông JD Vance lẫn ông Marco Rubio, thậm chí còn gợi ý rằng họ có thể cùng liên minh tranh cử vào năm 2028.

Mặc dù không chắc chắn về việc có ủng hộ ứng viên tổng thống nào trong cuộc bầu cử năm 2028 không, ông Trump vẫn khẳng định nếu một ứng viên nhận được sự ủng hộ của ông, người đó sẽ có ảnh hưởng đáng kể trong đảng Cộng hòa.

Chủ nhân Nhà Trắng nói thêm, phong trào chính trị “Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại” (MAGA) của mình có thể tiếp tục ngay cả khi ông rời sở làm.

"Tôi nghĩ vậy, bởi vì MAGA về cơ bản là những điều mang tính nhận thức chung", ông nói.

Ông giải thích thêm về những điều mà ông coi là nguyên tắc cốt lõi của phong trào. "MAGA là biên giới vững mạnh, quân đội mạnh. Chúng ta đã tạo ra sự thịnh vượng mà đất nước chúng ta chưa từng thấy trước đây", ông nói.

Ông Trump đổ lỗi cho thất bại của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa kỳ vừa qua một phần là do "chiến lược truyền thông tồi tệ”.

Ông giải thích, đảng Cộng hòa của ông đã không truyền tải thông điệp một cách hiệu quả tới cử tri. "Chúng tôi không thể đưa thông điệp tiếp cận cử tri", ông nói.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng hướng sự chỉ trích về phía truyền thông, cáo buộc các cơ quan truyền thông không đưa tin tích cực cho đảng Cộng hòa.

Bất chấp thất bại của đảng Cộng hòa, ngay sau khi bầu cử giữa kỳ kết thúc, ông Trump tuyên bố, ông tin rằng đảng này sẽ có những ứng cử viên mạnh cho kỳ bầu cử tổng thống vào năm 2028.

Bầu cử giữa kỳ vừa khép lại, đảng Cộng hòa dường như đã bắt đầu "lên dây cót" cho chiến dịch tranh cử tổng thống. Một số chính trị gia tiềm năng, trong đó có Thượng nghị sĩ bang Arizona Mark Kelly và Thống đốc bang Kentucky Andy Beshear, đã có những cuộc trao đổi ban đầu với các nhân sự có thể tham gia chiến dịch tranh cử.