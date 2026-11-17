Tổng thống Mỹ Donald Trump và cựu CEO Nvidia Jensen Huang (Ảnh: AFP).

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ không phản đối việc tỷ phú Jensen Huang quay trở lại đảm nhiệm vị trí giám đốc điều hành (CEO) của tập đoàn chip Nvidia, đồng thời nói thêm rằng nhiều người cũng mong muốn ông Huang trở lại.

"Tôi nghĩ ông ấy đã rút ra được một bài học lớn. Có lẽ bài học này quan trọng hơn những bài học khác, nhưng tôi chắc chắn sẽ không phản đối chuyện đó", ông Trump chia sẻ với các phóng viên khi rời Nhà Trắng để bắt đầu chuyến công du châu Á hôm 16/11.

"Ông ấy có thể quay lại. Có rất nhiều người mong muốn ông ấy trở lại", ông Trump nói thêm.

Tổng thống Mỹ cũng khẳng định ông không cho rằng mối quan hệ của ông Huang gây ra rủi ro cho an ninh quốc gia.

"An ninh quốc gia không bị đe dọa. Đất nước chúng ta đang mạnh mẽ hơn bao giờ hết”, ông Trump nhấn mạnh.

Tổng thống Trump cho biết ông có thể sẽ thảo luận vấn đề này với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong chuyến công du tuần này. Ông Trump dự kiến có chuyến thăm tới Trung Quốc để tham dự hội nghị cấp cao APEC tại Thâm Quyến.

Nhà lãnh đạo Mỹ nhắc lại rằng ông không biết liệu Alice Huang, nữ doanh nhân vướng nghi vấn tình cảm với ông Jensen Huang, có phải là gián điệp hay không. Ông Trump cũng tuyên bố sẽ tiến hành điều tra vụ việc.

Trước đó, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Todd Blanche cho biết Bộ Tư pháp nước này vẫn chưa đưa ra kết luận về việc bà Alice Huang có phải là gián điệp hay không.

Sau khi lùm xùm đời tư của ông Huang nổ ra, Tổng thống Trump ca ngợi ông Huang là “một người đáng kính”. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng cho biết CEO Nvidia đã "có những đóng góp tuyệt vời cho đất nước”.

Việc ông Huang từ chức CEO Nvidia tuần trước đã khép lại 33 năm ông lãnh đạo tập đoàn AI khổng lồ do chính ông đồng sáng lập. Quyết định được đưa ra sau khi rò rỉ thông tin rằng ông có các mối quan hệ ngoài hôn nhân.

Các nghị sĩ Mỹ thuộc cả hai đảng đã yêu cầu ông Huang và Nvidia ra điều trần trước Quốc hội để giải thích liệu an ninh quốc gia Mỹ có bị đặt vào tình thế nguy hiểm hay không, liên quan tới mối quan hệ của ông với người phụ nữ khác.

Bất chấp lùm xùm trong những ngày qua, các doanh nhân và tỷ phú Mỹ đánh giá cao vai trò của ông Huang trong ngành trí tuệ nhân tạo (AI) tại Mỹ. Ông Huang được đánh giá là đã trở thành một trong những nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn nhất trong làn sóng bùng nổ AI khi nhu cầu đối với các dòng chip của Nvidia tăng vọt.

Tỷ phú Elon Musk, ông chủ của Tesla và SpaceX, cùng hàng loạt lãnh đạo công nghệ khác nằm trong số hơn 158.000 người ký tên vào một bức thư ngỏ kêu gọi phục chức cho ông Huang.

Tạp chí Financial Times đưa tin, ông Jensen Huang đang cân nhắc việc quay lại làm CEO của Nvidia và đã thảo luận với những người thân cận về khả năng này.

Tuy nhiên, giới quan sát nhận định, bất chấp những lời kêu gọi phục chức cho ông Huang, việc đưa cựu CEO Nvidia trở lại không đơn giản trong bối cảnh hiện tại. Hội đồng quản trị của Nvidia sẽ phải tiến hành bỏ phiếu về vấn đề này. Theo điều lệ công ty, đa số thành viên hội đồng quản trị đương nhiệm nắm quyền quyết định ai sẽ giữ các vị trí điều hành cấp cao.