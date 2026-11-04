Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Financial Times ngày 3/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông hài lòng với tình hình hiện tại liên quan đến Iran, đồng thời nói thêm rằng Washington không có ý định thực hiện bất kỳ cuộc tấn công nào trong tương lai gần.

"Có vẻ như chúng tôi đang đạt được mọi thứ mình muốn”, ông Trump nói.

Khi được hỏi về tuyên bố ngụ ý của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu rằng một cuộc tấn công nhằm vào Iran có thể diễn ra cuối tuần này, ông Trump cho biết: "Tôi đã sẵn sàng, chúng tôi đã sẵn sàng. Chúng tôi luôn trong trạng thái sẵn sàng hành động nếu cần thiết, nhưng có lẽ sẽ không có lý do gì để làm điều đó”.

Cùng ngày, ông Trump xác nhận cuộc tập kích của quân đội Mỹ vào đảo Qeshm ở eo biển Hormuz tối 2/11 là một "cuộc tấn công nhỏ" nhắm vào hệ thống phòng không mới của Iran.

"Họ không có lực lượng phòng không, tối qua chúng tôi đã phá hủy một số mục tiêu. Đó chỉ là một cuộc tấn công nhỏ, không phải là chiến tranh", ông Trump trả lời phỏng vấn truyền thông.

Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết ông không loại trừ hành động quân sự chống lại Iran sau cuộc bầu cử quốc hội giữa kỳ ngày 3/11.

Trước đó, truyền thông Mỹ dẫn các nguồn tin cho biết, Washington có thể nối lại các cuộc tấn công nhắm vào Iran ngay sau bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Theo các nguồn tin, chính quyền Mỹ đã thông báo với một số quốc gia Vùng Vịnh rằng họ nên chuẩn bị cho "một đợt tấn công ngắn nhưng dữ dội, có thể diễn ra sớm nhất là vào ngày 4/11".

Các đồng minh của Washington tại Vùng Vịnh được cho là đang nỗ lực hạ nhiệt tình hình, do lo ngại Iran sẽ trả đũa nếu các cuộc tấn công tái diễn.

Trong những ngày gần đây, ông Trump liên tục phát đi tín hiệu rằng Mỹ sẽ sớm ra quyết định về cuộc chiến Iran. Theo chủ nhân Nhà Trắng, Mỹ sẽ chấm dứt cuộc chiến Iran bằng cách này hay cách khác, hoặc nối lại chiến dịch tập kích, hoặc đạt được thỏa thuận với Tehran.

Truyền thông đưa tin, Tổng thống Trump có thể sẽ kích hoạt chiến dịch tấn công chớp nhoáng, cường độ cao nhằm vào Iran trong tương lai gần.

Theo báo Wall Street Journal, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đã gửi thư cho ông Mohsen Rezaei, thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, với nỗ lực nối lại các cuộc đàm phán cùng Tehran nhằm giải quyết xung đột.

Tehran khẳng định Washington phải đáp ứng 7 điều kiện do Iran đặt ra, đồng thời nhấn mạnh bất kỳ quan điểm nào đi ngược lại lập trường cuối cùng này của Iran đều là không thể chấp nhận được.

Tháng trước, Iran đã đề xuất kế hoạch 7 ngày thông qua phía Qatar. Theo đó, Iran cam kết mở lại eo biển Hormuz và tái khởi động đàm phán hạt nhân trong vòng một tuần nếu Mỹ dỡ bỏ lệnh phong tỏa đường biển đối với các cảng của Iran, miễn trừ trừng phạt đối với việc bán dầu mỏ của nước này và thúc đẩy một lệnh ngừng bắn trên mọi mặt trận, bao gồm cả Li Băng.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết chính phủ của ông vẫn nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng "thông qua đối thoại". Ông nhấn mạnh rằng không bên nào có lợi ích nếu xung đột bùng phát trở lại.