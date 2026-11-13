Tổng thống Mỹ Donald Trump và Phó Tổng thống JD Vance (Ảnh: Reuters).

"Chúng ta không cần một thỏa thuận với Iran. Thời kỳ đó đã qua từ lâu rồi. Chúng ta đang nắm giữ tiền của họ, hàng trăm tỷ USD. Chúng ta đang kiểm soát eo biển (Hormuz) của họ", Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội ngày 12/11.

Do vậy, ông chỉ thị cho Phó Tổng thống JD Vance tập trung vào các vấn đề đối nội đã được giao phó: dẫn đầu chiến dịch nhắm vào các cáo buộc gian lận tại các thành phố và tiểu bang do đảng Dân chủ lãnh đạo trên khắp nước Mỹ.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi báo Wall Street Journal dẫn nguồn thạo tin cho biết ông Vance đang cân nhắc tiến hành các cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp với một quan chức an ninh theo đường lối cứng rắn của Iran.

Ông Vance từ lâu được xem là có thái độ hoài nghi đối với chiến dịch quân sự mà Mỹ và Israel phát động nhằm vào Iran hồi tháng 2. Ông đã đổ lỗi cho cuộc chiến này là nguyên nhân khiến đảng Cộng hòa thất bại trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vừa diễn ra ở Mỹ.

Trước đó, ông đã dẫn đầu các cuộc đàm phán với giới chức Iran tại Pakistan vào tháng 4. Đàm phán đã mang lại một bản ghi nhớ vào tháng 6 giữa Mỹ và Iran giúp tạm dừng chiến sự. Tuy nhiên, thỏa thuận này đã đổ vỡ chỉ sau vài tuần.

Truyền thông nhà nước Iran cuối tháng trước đưa tin Tehran đã nhận được một bức thư từ ông Vance nhằm kêu gọi nối lại đàm phán với Washington. Khi đó, ông Trump cho biết ông không hề chỉ đạo ông thực hiện động thái tiếp cận này. Ông nói, bức thư chỉ nhằm đề nghị hỗ trợ thiết bị y tế cho Tehran.

Đáp lại sự hoài nghi của ông Vance đối với cuộc chiến ở Iran, ông Trump nói chiến dịch quân sự là cần thiết để ngăn Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân. Ông cũng tuyên bố, Mỹ về cơ bản đã đạt được mục tiêu gây sức ép kinh tế lên Iran, làm suy yếu năng lực quân sự của nước này. Ông cho biết, Mỹ chỉ còn 1-2 mục tiêu cần giải quyết ở Iran.

Trong những tuần gần đây, ông Trump cho biết Iran cho thấy dấu hiệu sẵn sàng đạt được một thỏa thuận lớn hơn với Mỹ nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần 9 tháng này.

Ông cũng nhấn mạnh, ở thời điểm hiện tại, Mỹ không cần thiết phải mở chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm vào Iran do lệnh phong tỏa hàng hải và các biện pháp trừng phạt kinh tế đang phát huy tác dụng.

Trong khi đó, Iran cũng giữ nguyên lập trường, yêu cầu Mỹ đáp ứng 7 điều kiện mà Tehran đưa ra trước khi nối lại bất cứ cuộc đàm phán nào nhằm chấm dứt xung đột và mở lại eo biển Hormuz.