Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: AFP).

Trong bình luận công khai đầu tiên về lệnh dừng cất cánh toàn quốc hôm 13/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump đổ lỗi cho chính quyền tiền nhiệm của ông Joe Biden đã khiến hệ thống kiểm soát không lưu "cũ kỹ và hư hỏng" trở nên tồi tệ hơn.

“Họ chi rất nhiều tiền một cách thiếu khôn ngoan, khiến một hệ thống cũ kỹ và hư hỏng còn tệ hơn so với lúc họ mới bắt đầu”, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Ông Trump cũng hối thúc quốc hội thông qua thêm ngân sách để hiện đại hóa hệ thống này.

Ông nói thêm rằng chính quyền của ông có "kiến thức và kế hoạch cho các hệ thống kiểm soát không lưu", nhưng nhấn mạnh “quốc hội cần nhanh chóng cấp tiền”.

Đây là bình luận công khai đầu tiên của ông Trump kể từ khi Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) ban hành lệnh cấm cất cánh đối với máy bay dân sự trên toàn quốc do sự cố liên lạc ảnh hưởng đến toàn bộ các trung tâm kiểm soát không lưu đường dài.

Lệnh dừng bay kéo dài hơn 4 giờ, ảnh hưởng đến hàng nghìn chuyến bay trên toàn nước Mỹ.

Đây mới chỉ là lần thứ ba trong lịch sử FAA ban hành lệnh dừng bay toàn quốc. Lần gần nhất diễn ra vào tháng 1/2023, còn trước đó là lệnh đóng cửa toàn bộ không phận quốc gia vào ngày 11/9/2001.

Bộ trưởng Giao thông Vận tải Mỹ Sean Duffy cho biết không có bằng chứng nào về một cuộc tấn công mạng hay động cơ phá hoại nào khác trong vụ việc này.

Ông Duffy cho biết việc thay thế một bộ định tuyến tại cơ sở của FAA ở El Dorado, Arkansas, đã kích hoạt các vấn đề với một bộ định tuyến vừa được thay thế trước đó ở Amarillo, Texas. Thiết bị này sau đó bắt đầu phát tín hiệu và làm quá tải các bộ định tuyến tại các trung tâm kiểm soát không lưu khác trên toàn quốc.

Tuy nhiên, các nhà điều tra vẫn đang làm rõ nguyên nhân chính xác của sự cố bởi công việc bảo trì từng được thực hiện hàng nghìn lần trước đây mà không gặp bất kỳ vấn đề gì.

Ông Duffy nhận định hoạt động bay sẽ "trở lại bình thường" vào cuối tuần "nhưng có lẽ phải đầu tuần này mới hoàn toàn ổn định". Ông cũng nhấn mạnh trọng tâm hàng đầu của FAA là bảo đảm an toàn cho hành khách.

Ông cũng kêu gọi quốc hội phê duyệt 50 tỷ USD để nâng cấp hệ thống kiểm soát không lưu đã cũ kỹ sau khi "trì hoãn hết lần này đến lần khác".

Năm ngoái, quốc hội Mỹ đã phê duyệt khoản ngân sách 12,5 tỷ USD cho FAA. Tuy nhiên, Bộ trưởng Sean Duffy cho biết hệ thống kiểm soát không lưu cũ kỹ này sẽ cần thêm nguồn vốn cho một cuộc đại tu trên diện rộng.