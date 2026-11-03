Tổng thống Mỹ Donald Trump và tỷ phú Elon Musk (Ảnh: Nhà Trắng).

Tổng thống Donald Trump cam kết bảo vệ tỷ phú công nghệ Mỹ Elon Musk và cho biết ông sẽ cân nhắc kịch bản ban hành lệnh ân xá trước cho người giàu nhất thế giới cùng các trợ lý khác tại Nhà Trắng. Ông Trump tính tới phương án này nếu đảng Dân chủ giành lại quyền kiểm soát Hạ viện sau cuộc bầu cử giữa kỳ và có thể sẽ mở các cuộc điều tra nhằm vào các nhân vật nói trên.

“Chúng ta sẽ phải bảo vệ họ”, ông Trump cho biết trong cuộc phỏng vấn với báo New York Post.

Ông Trump đề cập tới phương án có thể sẽ ân xá trước cho ông Musk và những người mà ông cho rằng có thể trở thành mục tiêu điều tra của đảng Dân chủ. Ông sẽ thực hiện điều này nếu cần để bảo vệ họ, ngay cả khi họ chưa chính thức bị cáo buộc vi phạm bất cứ tội danh nào.

“Đó là điều cựu Tổng thống Joe Biden đã làm. Ông ấy ân xá cho mọi người. Tôi cũng sẽ làm vậy nếu cần, chắc chắn rồi. Tôi thậm chí sẽ không phải cân nhắc", ông Trump nói.

Cuộc phỏng vấn trên diễn ra trong bối cảnh đảng Dân chủ có khả năng giành quyền kiểm soát Hạ viện trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11. Nếu kịch bản này thực sự xảy ra, đảng Dân chủ sẽ nắm quyền kiểm soát các ủy ban trong cơ quan lập pháp nhằm tiến hành những cuộc điều tra.

Theo USA Today, nếu giành được Hạ viện, đảng Dân chủ đã phát tín hiệu rằng họ có thể mở các cuộc điều tra về vai trò lãnh đạo của ông Musk tại Ban Hiệu suất Chính phủ (DOGE), cơ quan thực hiện nhiệm vụ tinh gọn bộ máy chính phủ để cắt giảm ngân sách.

Ngoài ra, các hợp đồng giữa những công ty của ông với chính phủ liên bang; cũng như vụ Ukraine bị giới hạn tốc độ sử dụng dịch vụ internet vệ tinh Starlink cũng có thể nằm trong sự cân nhắc của đảng Dân chủ.

Theo New York Times, ông Musk đã tài trợ số tiền lên tới 474 triệu USD cho các cuộc chạy đua của một số ứng viên đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ 3/11.

Trước khi rời Nhà Trắng vào năm 2025, sau khi kết thúc nhiệm kỳ 4 năm, cựu Tổng thống Joe Biden đã ban hành một số lệnh ân xá trước cho các nhân vật được xem là đối thủ của ông Trump. Những người được ân xá trước bao gồm cựu nghị sĩ Liz Cheney, Adam Schiff, các thành viên khác của Ủy ban Đặc biệt Hạ viện điều tra vụ đột nhập tại quốc hội Mỹ năm 2021, cùng các nhân vật khác.

Ông Trump cũng đã sử dụng quyền ân xá của tổng thống trong nhiệm kỳ thứ 2, ban hành lệnh khoan hồng cho hơn 1.700 người, trong đó có những người bị buộc tội liên quan đến vụ đột nhập quốc hội Mỹ và các nhân vật trong giới kinh doanh.