Ông Stephen Miller (trái) được bổ nhiệm làm Chánh văn phòng Nhà Trắng (Ảnh: AFP).

Ngày 6/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bổ nhiệm trợ lý thân cận Stephen Miller vào vị trí Chánh văn phòng Nhà Trắng. Việc trao một trong những vị trí quyền lực nhất tại Washington cho ông Miller - người được coi là “kiến ​​trúc sư” đứng sau một số chính sách đối nội cứng rắn nhất của ông Trump - diễn ra trong bối cảnh đảng Cộng hòa vừa mất quyền kiểm soát Quốc hội.

Ông Miller sẽ thay thế bà Susie Wiles đảm nhận vai trò Chánh văn phòng Nhà Trắng, đúng vào thời điểm Tổng thống chuẩn bị đối mặt với Hạ viện và Thượng viện do đảng Dân chủ kiểm soát.

Ông Miller, người từ lâu ủng hộ việc mở rộng thẩm quyền của Tổng thống, tiếp quản vị trí Chánh văn phòng Nhà Trắng khi chiến thắng của đảng Dân chủ tại cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11 có thể khiến ông Trump phải dựa nhiều hơn vào quyền hành pháp để thúc đẩy chương trình nghị sự đối nội.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội, ông Trump gọi ông Miller là “một trong những cố vấn đáng tin cậy nhất” của mình, đồng thời dành lời khen ngợi cựu Chánh văn phòng Wiles vì ​​đã hoàn thành “xuất sắc” công việc của mình.

Ông Trump cho biết quyết định thay đổi nhân sự này sẽ có hiệu lực từ ngày 9/11.

Một quan chức Nhà Trắng nhận định, việc bổ nhiệm ông Miller cho thấy ông Trump không có ý định xem xét lại các chính sách của mình, mà thay vào đó, ông đang trọng dụng những trợ lý trung thành nhất.

Mặc dù trong tuần này, ông Trump tuyên bố sẵn sàng hợp tác với đảng Dân chủ tại Quốc hội, nhưng việc đưa ông Miller - một nhân vật nổi tiếng với quan điểm không nhượng bộ - lên vị trí này có thể báo hiệu một cách tiếp cận cứng rắn hơn nhằm thúc đẩy chương trình nghị sự của Tổng thống.

Trước cuộc bầu cử ngày 3/11, ông Trump từng tỏ ra không hài lòng với các hoạt động chính trị và truyền thông của mình, trong bối cảnh tỷ lệ ủng hộ từ công chúng sụt giảm. Theo một nguồn tin nắm rõ vấn đề, trong tuần này, ông Trump cho rằng Nhà Trắng cần phải “quyết liệt hơn” khi đảng Dân chủ giành lại quyền kiểm soát Quốc hội.

Trợ lý thân cận của Tổng thống

Ông Miller, 41 tuổi, là một trong những trợ lý gắn bó lâu năm nhất với ông Trump và là một trong số ít những người phục vụ xuyên suốt cả nhiệm kỳ đầu tiên lẫn nhiệm kỳ thứ hai của ông.

Kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng vào năm 2025, ông Miller chính thức giữ vai trò phó chánh văn phòng dưới quyền bà Wiles. Tuy nhiên, ông vẫn duy trì tầm ảnh hưởng rất lớn đối với phần lớn chương trình nghị sự đối nội của ông Trump và là người có tiếng nói quan trọng đối với Tổng thống.

Ông Miller được biết đến nhiều nhất với vai trò thúc đẩy chiến dịch trấn áp nhập cư quyết liệt của Tổng thống Trump.

Chánh văn phòng Nhà Trắng thường nắm giữ tầm ảnh hưởng lớn với tư cách là người kiểm soát “con đường” tiếp cận Tổng thống. Vị trí này quản lý đội ngũ nhân viên Nhà Trắng, sắp xếp thời gian và lịch trình cho Tổng thống, đồng thời duy trì liên lạc với các cơ quan chính phủ khác và các nghị sĩ.

Theo một quan chức Nhà Trắng, bà Wiles, 69 tuổi - người đã đệ đơn từ chức vào ngày 5/11 - sẽ chuyển sang làm việc trong bộ máy chính trị của ông Trump. Nhân vật kỳ cựu trong giới chính trị từ Florida này là người phụ nữ đầu tiên đảm nhiệm cương vị Chánh văn phòng Nhà Trắng.

Trong nhiệm kỳ 2017-2021, ông Trump đã thay đổi 4 vị trí Chánh văn phòng.