Tổng thống Colombia tuyên bố thoát khỏi âm mưu ám sát trong gang tấc

Tổng thống Colombia Gustavo Petro (Ảnh: Reuters).

Tối 9/2, trực thăng của ông Petro không thể hạ cánh tại một điểm đến dự định ở bờ biển Caribe vì lo ngại rằng có những đối tượng “sẽ bắn vào” máy bay, ông nói.

“Chúng tôi đã phải bay ra ngoài khơi suốt 4 giờ và tôi đến một nơi mà lẽ ra mình không nên đến, để thoát khỏi việc bị ám sát”, ông Petro nói trong một cuộc họp nội các được phát trực tiếp.

Tuyên bố của ông Petro được đưa ra trong bối cảnh bạo lực gia tăng nhiều tháng trước cuộc bầu cử tổng thống, tại một quốc gia đã chứng kiến hàng thập kỷ xung đột giữa các lực lượng du kích và các nhóm vũ trang khác.

Tổng thống không nêu tên bất kỳ nghi phạm hay nhóm nào đứng sau vụ mưu sát, và các quan chức Colombia cũng chưa công khai xác định cá nhân nào liên quan đến vụ việc.

Ông Petro cáo buộc rằng một tập đoàn buôn ma túy đã nhắm vào mạng sống của ông kể từ khi ông nhậm chức vào tháng 8/2022.

Vụ mưu sát bị nghi ngờ có liên quan đến các trùm ma túy và các thủ lĩnh vũ trang như Ivan Mordisco, chỉ huy nhóm lớn nhất trong số các lực lượng ly khai đã tách khỏi quân du kích FARC sau khi tổ chức này đồng ý giải giáp vũ khí theo thỏa thuận hòa bình năm 2016.

Colombia có nhiều nhà lãnh đạo cánh tả, bao gồm cả các ứng viên tổng thống, đã bị ám sát trong nhiều năm qua.

Ông Petro, vị tổng thống cánh tả đầu tiên trong lịch sử Colombia, cũng từng báo cáo một vụ mưu sát khác nhắm vào ông vào năm 2024.

Tháng 6/2025, thượng nghị sĩ kiêm ứng viên tổng thống tiền nhiệm Miguel Uribe Turbay bị bắn tới thiệt mạng trong một sự kiện vận động tranh cử. Điều này cho thấy những lo ngại an ninh lớn hơn trong kỳ bầu cử năm 2026.