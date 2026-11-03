Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko (Ảnh: Reuters).

Trong bài phát biểu tại Hội nghị quốc tế Minsk lần thứ 4 về an ninh Á - Âu, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho rằng dù Mỹ không hiện diện trong khu vực, nhưng họ có tầm ảnh hưởng ở nhiều lĩnh vực tại đây.

Theo ông Lukashenko, các chính sách của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong thời gian qua dù không nhận được sự ủng hộ hoàn toàn từ tất cả các bên, những bằng những hành động đó, ông Trump "trên thực tế đã ngăn thế giới khỏi Thế chiến III và vẫn đang tiếp tục làm điều đó".

Ông cảnh báo, cuộc chiến trên diện rộng có thể dẫn tới hình thức xung đột hạt nhân. “Và các bạn không thể trốn tránh điều đó ở bên kia đại dương”, ông Lukashenko nói.

Theo ông Lukashenko, nguy cơ xung đột trên thế giới đã lên đến mức nghiêm trọng. “Chúng tôi chờ đợi những ý tưởng mới từ sự kiện hôm nay về cách tất cả chúng ta có thể giảm nguy cơ xung đột, vốn đã lên đến mức nghiêm trọng”, ông Lukashenko nói.

Tổng thống Belarus cho rằng thế giới chưa bao giờ thay đổi nhanh chóng như hiện nay, đồng thời nhận định mức độ cạnh tranh giữa các cường quốc dường như "đã lên đến giới hạn".

Ông Lukashenko cũng bày tỏ tin tưởng rằng cuộc chiến Nga - Ukraine sẽ kết thúc “trong những tháng tới”.

Ông nói thêm rằng Minsk sẵn sàng đóng góp vào nỗ lực giải quyết xung đột, trong đó có việc đăng cai các cuộc đàm phán hòa bình giữa Moscow và Kiev, đồng thời cảnh báo về những nỗ lực lôi kéo Belarus vào cuộc chiến.

Tổng thống Belarus cũng đánh giá cao thỏa thuận ngừng bắn nhân đạo gần đây giữa 2 nước tại Oleshky (Alyoshki) ở khu vực Kherson do Nga kiểm soát. Ông nhấn mạnh vai trò của các ủy viên nhân quyền 2 nước trong thời gian ngừng bắn.

“Chúng ta cần tiếp tục đi theo hướng này. Chúng ta phải mở rộng những hành lang như vậy và xác định các địa điểm có thể giảm leo thang”, ông Lukashenko nói.

Trong bài phát biểu tại hội nghị, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nhận định, một cuộc cạnh tranh gay gắt đang diễn ra xoay quanh việc ai có quyền xác định các nguyên tắc làm nền tảng cho trật tự thế giới mới.

“Mô hình này phải bảo đảm sự bình đẳng thực chất giữa các quốc gia hiện đại, như một điều kiện cơ bản để tất cả các dân tộc phát triển an toàn và bền vững”, ông nhấn mạnh.

Nhà ngoại giao Nga cũng cáo buộc những lời kêu gọi ngừng bắn và đình chiến của EU trong xung đột ở Ukraine nhằm mục đích kéo dài cuộc chiến. Ông cho rằng, những động thái này có mục tiêu tạo thời gian tạm nghỉ cho Ukraine khôi phục tiềm lực chiến đấu.

Nga khẳng định cần giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của xung đột ở Ukraine, thay vì chấp nhận một thỏa thuận ngừng bắn tạm thời khác.

Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Lavrov khẳng định Nga sẽ luôn sẵn sàng đối thoại với những bên không còn ý định đối đầu, nhưng "sẽ không chạy theo bất kỳ ai" để tìm kiếm điều này.

“Chúng tôi chưa bao giờ đóng cánh cửa với khu vực phía Tây lục địa khi mời các đối tác cùng hợp tác xây dựng khuôn khổ an ninh Á - Âu. Chúng tôi cũng sẽ không né tránh việc hợp tác với những bên từ bỏ ý đồ đối đầu và chứng minh bằng hành động rằng họ thực sự quan tâm, cam kết tìm kiếm một sự cân bằng lợi ích công bằng”, ông nhấn mạnh.