Hiện trường vụ sập nhà (Ảnh: Reuters).

Hai người thiệt mạng và ít nhất 17 người khác bị thương, trong đó có trẻ em, sau khi một tòa nhà 3 tầng đổ sập gần một công trường xây dựng ở New York, Mỹ ngày 11/11, giới chức thành phố cho biết.

Hình ảnh tại hiện trường cho thấy các lính cứu hỏa đang tìm kiếm trong đống đổ nát trước một công trình dường như là nhà ở, với những bức tường bị phá sập, để lộ một phòng ngủ và tủ quần áo.

Tòa nhà đổ xuống khu vực đào móng của công trình bên cạnh, khiến một số người bị mắc kẹt. Lực lượng cứu hỏa đã mất nhiều giờ để giải cứu họ, với sự hỗ trợ của UAV, chó nghiệp vụ tìm kiếm và cưa máy.

Một nhân chứng chỉ được xác định bằng tên Anthony nói với kênh PIX11 News rằng ông nghe thấy tiếng người la hét và một âm thanh giống như “tiếng bom nổ” khi tòa nhà đổ sập.

Một nhân chứng khác, bà Melissa Orna, nói với New York Times: “Toàn bộ tòa nhà bắt đầu rung chuyển, rồi đột nhiên sập xuống”.

Toàn cảnh vụ sập tòa nhà (Ảnh: Reuters).

“Chúng tôi chưa biết còn bao nhiêu người trong khu vực bị sập và đây có thể là một chiến dịch kéo dài”, bà Lillian Bonsignore, Ủy viên Sở Cứu hỏa thành phố New York (FDNY), nói với các phóng viên tại hiện trường ở khu Flatbush, quận Brooklyn, vào tối 11/11.

Bà cho biết 2 người đã thiệt mạng nhưng không tiết lộ độ tuổi của các nạn nhân. Ngoài ra, 17 người bị thương, trong đó có 7 trẻ em. Bốn người bị thương trong tình trạng nguy kịch.

Tòa nhà Mỹ sập như tiếng "bom nổ", 2 người thiệt mạng (Video: AP).

FDNY cho biết trên mạng xã hội X rằng hơn 250 lính cứu hỏa và nhân viên y tế đã được điều động đến hiện trường. Nguyên nhân vụ sập nhà đang được điều tra.

Thị trưởng New York Zohran Mamdani đã động viên nỗ lực của các lực lượng ứng cứu khẩn cấp, đồng thời cho biết hiện trường có “những đống đổ nát chênh vênh cần phải di chuyển qua và những khoảng rỗng nguy hiểm bên dưới bề mặt”.

“Tôi muốn kêu gọi người dân New York dành một chút thời gian cầu nguyện cho những người đã thiệt mạng hôm nay và tất cả những ai đang đau buồn trước sự mất mát này”, ông nói thêm tại một cuộc họp báo.

Sở Xây dựng thành phố cho biết các thanh tra của cơ quan này đã có mặt tại hiện trường để “hỗ trợ hoạt động tìm kiếm, cứu hộ và kiểm tra độ ổn định kết cấu của các tòa nhà lân cận”.

Ông Ahmed Tigani, Ủy viên Sở Xây dựng, cho biết các công nhân xây dựng ở công trình lân cận đang tiến hành đào móng tại thời điểm xảy ra vụ sập.

Ông nói thêm rằng chủ đầu tư đã được phê duyệt kế hoạch xây dựng một tòa nhà 3 tầng tại địa điểm này và đang xin cấp phép xây dựng tòa nhà 9 tầng.