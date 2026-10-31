Tình tiết mới vụ con trai nghi bắn chết vợ chồng giáo sư gốc Việt tại Mỹ

Ông Pipo Nguyen-Duy giáo sư tại Đại học Oberlin, Mỹ (Ảnh: NBC).

NBC News dẫn thông tin từ cảnh sát cho biết, ông Pipo Nguyen-Duy, giáo sư tại Đại học Oberlin, cùng vợ đã bị bắn chết tại nhà riêng ở bang Ohio, Mỹ vào ngày 28/10.

Cảnh sát xác định nghi phạm là Daniel Jones, 31 tuổi, từ Ashland, bang Oregon. Jones, con trai ruột của ông Nguyen-Duy, đã bị bắt giữ với cáo buộc giết người.

Thi thể của ông Nguyen-Duy, 64 tuổi, được tìm thấy ở tầng một ngôi nhà sau khi cảnh sát đến kiểm tra tình trạng an toàn của các cư dân. Vợ ông, bà Tran Thi Phong, 56 tuổi, được phát hiện đã tử vong trong phòng ngủ ở tầng trên. Theo báo cáo của cảnh sát, cả hai nạn nhân đã bị bắn chết.

Tại phiên tòa sơ thẩm vào ngày 29/10, Jones đã yêu cầu thẩm phán sử dụng các đại từ trung tính về giới tính. Jones muốn được gọi bằng một tên khác là Asia Nguyen-Duy.

Cuộc điều tra bắt đầu vào khoảng 9h ngày 28/10, khi cảnh sát Oberlin nhận được tin báo về một xe ô tô đang bốc khói tại bãi đậu xe của Nhạc viện Đại học Oberlin. Báo cáo vụ việc nêu rõ chiếc Toyota màu bạc, mang biển kiểm soát bang Oregon, có cửa xe được che kín và một ống khói tự chế nhô lên từ nóc xe.

Con trai của ông Nguyen-Duy được xác định là chủ sở hữu chiếc xe, nhưng không có mặt tại hiện trường lúc đó. Cảnh sát cho biết đối tượng được tìm thấy cách đó hai dãy nhà vào khoảng 10h19 và bị bắt giữ ngay sau đó.

Dựa trên quá trình tiếp xúc với Daniel Jones, cảnh sát đã tiến hành kiểm tra tình trạng an toàn tại nhà riêng của gia đình Jones. Theo báo cáo, sau khi buộc phải phá cửa để vào trong nhà, cảnh sát đã phát hiện thi thể của ông Nguyen-Duy và bà Tran Thi Phong (mẹ kế của nghi phạm).

Theo đài WKYC, tại phiên tòa, Daniel Jones đã được các sĩ quan cảnh sát đưa vào phòng xử án trong tình trạng bị còng tay và còng chân.

Công tố viên cho biết cảnh sát đã tìm thấy đạn dược bên trong chiếc xe của nghi phạm.

Theo công tố viên, trước khi bị bắt, Daniel Jones đã gõ cửa nhà một phụ nữ tại Oberlin và nhờ người này quay một đoạn video để đăng lên mạng.

Công tố viên xác nhận, trong video, Daniel Jones nói rằng mình đang tìm cách thoát khỏi một giáo phái.

“Mọi việc tôi làm đều là tự nguyện và tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về hành động của mình”, Daniel Jones nói trong video.

Cảnh sát đã được gọi đến khu vực này sau khi nhận được tin báo về một người có vẻ ngoài nhếch nhác. Tại đây, cảnh sát phát hiện Daniel Jones với những vết trầy xước trên mặt cùng các vết thương ở cánh tay và bàn tay.

Theo công tố viên, Daniel Jones đã thừa nhận với cảnh sát rằng mình đã sát hại các thành viên trong gia đình và cung cấp địa chỉ nhà của cha mẹ. Hung khí được sử dụng trong vụ nổ súng hiện vẫn chưa được tìm thấy.

Daniel Jones bị cáo buộc với 6 tội danh giết người, 4 tội danh hành hung nghiêm trọng và một tội danh tiêu hủy hoặc làm thay đổi bằng chứng. Động cơ gây án hiện vẫn chưa được làm rõ.

Mẹ ruột của Daniel Jones từ chối đưa ra bình luận vì quá đau buồn.

Đại học Oberlin tưởng nhớ ông Nguyen-Duy như một “giáo sư được yêu mến” chuyên ngành nghệ thuật studio và nhiếp ảnh, người đã giảng dạy tại trường từ năm 1998.

Hiệu trưởng Đại học Oberlin, bà Carmen Twillie Ambar, chia sẻ: “Trong suốt những năm làm việc tại Oberlin, ông ấy đã truyền cảm hứng cho tất cả chúng tôi bằng niềm đam mê nhiếp ảnh của mình”.

Bà gọi ông Nguyen-Duy là “một đồng nghiệp đáng quý, một người luôn mang đến nguồn năng lượng tích cực trong lớp học cũng như khắp toàn trường”.

Theo tiểu sử trên trang web cá nhân, ông Nguyen-Duy sinh ra tại Huế trước khi nhập cư vào Mỹ.

Trang web này cũng cho biết ông từng nhận được nhiều giải thưởng và tài trợ, trong đó có học bổng Guggenheim trong lĩnh vực nhiếp ảnh. Các tác phẩm của ông đã được trưng bày trong nhiều bộ sưu tập tại Mỹ, châu Âu và châu Á.