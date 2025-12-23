Tình báo NATO nghi ngờ Nga đang phát triển vũ khí vô hiệu hóa Starlink

Vệ tinh Starlink (Ảnh: Radio).

Trang Pravda dẫn các tài liệu từ cơ quan tình báo của các nước thành viên NATO cho thấy Nga đang phát triển một loại vũ khí có khả năng giải phóng hàng trăm nghìn mảnh vỡ vào không gian và phá hủy vệ tinh trên quy mô lớn.

Theo đánh giá, các mảnh vỡ này chỉ có kích thước vài mm và sẽ không bị phát hiện bởi các hệ thống trong không gian trên mặt đất hay trong không gian.

Tình báo NATO cho rằng sau một cuộc tấn công như vậy, các mảnh vỡ và xác vệ tinh bị phá hủy cuối cùng sẽ rơi trở lại Trái Đất và có thể gây hư hại cho các vật thể khác đang quay quanh hành tinh này.

Trong khi đó, các nhà phân tích cho rằng do những hệ quả trên, cũng như rủi ro đối với chính các vệ tinh của Nga, Moscow có thể sẽ quyết định không sử dụng loại vũ khí này.

Các tài liệu tình báo nêu rõ rằng Nga coi các vệ tinh Starlink là một mối đe dọa đặc biệt nghiêm trọng, nhất là trong bối cảnh hệ thống này hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột hiện nay.

Trong khi đó, Moscow cho biết họ phản đối việc triển khai bất kỳ loại vũ khí nào trong không gian và bác bỏ các cáo buộc của Mỹ rằng Nga đã đặt vũ khí trên quỹ đạo Trái Đất có khả năng tấn công các vệ tinh khác.