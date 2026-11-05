Hệ thống làm lạnh của ngân hàng máu ở Pháp bị tin tặc tấn công (Ảnh: Rex).

Cơ quan Hiến máu Quốc gia Pháp (EFS) cho biết, vào đêm 2/11, tin tặc đã xâm nhập vào hệ thống điều khiển và tăng nhiệt độ tại 3 kho lạnh đang lưu trữ các sản phẩm máu quan trọng.

Theo EFS, ngưỡng nhiệt độ và rã đông đã bị nâng lên "mức rất cao". Các hệ thống báo động của cơ quan đã cho phép các kỹ thuật viên can thiệp kịp thời trước khi các sản phẩm bị ảnh hưởng.

Bộ Y tế Pháp hôm 4/11 cho biết, tình hình đã được kiểm soát và giới chức trách đã vô hiệu hóa thành công quyền truy cập từ xa vào hệ thống trữ lạnh.

EFS là đơn vị vận hành truyền máu công cộng của Pháp. Cơ quan này chịu trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra, xử lý và phân phối các sản phẩm như máu, huyết tương và tiểu cầu tới hơn 1.900 bệnh viện trên toàn nước Pháp. Cơ quan này hỗ trợ cho hơn một triệu bệnh nhân mỗi năm.

Một số ý kiến cho rằng, vụ tấn công mạng nhằm vào EFS là một phần trong chiến dịch phá hoại nhằm vào hệ thống làm lạnh ở châu Âu.

Trước đó, tin tặc đã xâm nhập vào hệ thống điều khiển, tăng nhiệt độ hàng loạt tủ lạnh tại các siêu thị ở châu Âu lên tới 50°C, gây thiệt hại về thực phẩm lên tới hàng triệu euro.

Các nhà bán lẻ tại Italy, Đức, Romania và Vương quốc Anh, Bỉ, Estonia, Ireland, Phần Lan, Luxembourg, Hà Lan và Thụy Điển đều ghi nhận sự cố này.

Trong một đợt tấn công tại Pháp vào tháng trước, các tin tặc đã chiếm quyền điều khiển các thiết bị làm mát tại khoảng 700 siêu thị.

Sự cố này đã dấy lên mối lo ngại trong Liên minh châu Âu (EU) về những lỗ hổng chưa từng được lường trước trong hạ tầng kết nối.

Ngày càng nhiều thiết bị, bao gồm cả các hệ thống làm lạnh thương mại, có thể được giám sát và điều khiển từ xa. Nếu không có các bản vá để sửa chữa những lỗ hổng bảo mật mới phát sinh, các phần mềm kết nối Internet có thể để lộ mã nguồn cho các tin tặc khai thác.

Người phát ngôn của EU, ông Thomas Regnier, cho biết các cơ quan của liên minh đang thảo luận khẩn cấp với chính quyền các quốc gia thành viên để đưa ra một phản ứng tập thể.

"Đây không phải là những sự cố riêng lẻ và dĩ nhiên chúng ta phải cùng nhau nâng cao khả năng chống chịu và chuẩn bị sẵn sàng cho những sự cố mạng như vậy", ông phát biểu. Ông từ chối đưa ra bất cứ nghi vấn nào về thủ phạm đứng sau các vụ tấn công.

Hiện vẫn chưa rõ động cơ của các vụ tấn công trên và cũng chưa có bên nào đứng ra nhận trách nhiệm.

Một sự cố tương tự có thể đã xảy ra tại Mỹ vào đầu tháng 8, khi hàng loạt tủ lạnh bị hỏng hóc bí ẩn, ảnh hưởng đến các cửa hàng nhu yếu phẩm quân đội tại ít nhất 6 căn cứ quân sự.