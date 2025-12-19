TikTok ký thỏa thuận bán một phần mảng kinh doanh cho các "ông lớn" của Mỹ

Thỏa thuận mới cho phép TikTok tiếp tục hoạt động tại Mỹ (Ảnh: CBC).

Theo một bản ghi nhớ nội bộ mà các hãng tin lớn của Mỹ tiếp cận được, thỏa thuận dự kiến sẽ hoàn tất vào ngày 22/1/2026. Trong bản ghi nhớ, Giám đốc điều hành Shou Zi Chew cho biết ByteDance và TikTok đã ký các thỏa thuận ràng buộc pháp lý với 3 nhà đầu tư nói trên.

Một nửa liên doanh TikTok Mỹ mới sẽ thuộc sở hữu của một liên minh nhà đầu tư, trong đó có Oracle, Silver Lake và MGX, mỗi bên nắm 15%.

Theo bản ghi nhớ, 30,1% còn lại sẽ do các công ty liên kết của những nhà đầu tư hiện hữu của ByteDance nắm giữ, và 19,9% sẽ tiếp tục do ByteDance có trụ sở tại Trung Quốc sở hữu. Bản ghi nhớ cho biết liên doanh tại Mỹ sẽ có hội đồng quản trị gồm 7 thành viên, với đa số là người Mỹ.

Liên doanh này cũng sẽ chịu sự ràng buộc bởi các điều khoản nhằm “bảo vệ dữ liệu của người Mỹ và an ninh quốc gia Mỹ”. Dữ liệu người dùng tại Mỹ sẽ được lưu trữ trong nước, trong một hệ thống do Oracle vận hành.

Thuật toán của TikTok, “công thức bí mật” tạo nên luồng video gây thu hút của nền tảng, sẽ được huấn luyện lại dựa trên dữ liệu người dùng Mỹ nhằm “bảo đảm luồng nội dung không bị thao túng từ bên ngoài”, theo bản ghi nhớ. Liên doanh tại Mỹ cũng sẽ giám sát hoạt động kiểm duyệt nội dung và các chính sách trong phạm vi quốc gia này.

Thỏa thuận này đánh dấu sự kết thúc của nhiều năm bất định xoay quanh số phận của TikTok tại Mỹ.

Tháng 4/2024, Tổng thống Joe Biden ký ban hành một đạo luật cấm TikTok hoạt động tại Mỹ nếu không tìm được chủ sở hữu mới thay thế ByteDance của Trung Quốc và nền tảng này sẽ ngừng hoạt động khi thời hạn tháng 1/2025 của luật có hiệu lực.

Sau khi nhậm chức, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký các sắc lệnh hành pháp để duy trì hoạt động của TikTok trong khi chính quyền của ông tìm cách đạt được một thỏa thuận bán công ty.