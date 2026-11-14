Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin vào tuần tới (Ảnh: AFP, EPA).

Nhà Trắng ngày 13/11 thông báo, vào tuần tới, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ có cuộc gặp chung với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Đây là lần đầu tiên các nhà lãnh đạo của 3 nước cùng ngồi lại với nhau trong một cuộc họp 3 bên.

Cuộc gặp, diễn ra bên lề hội nghị cấp cao APEC tại Trung Quốc, sẽ tập trung vào vấn đề không phổ biến vũ khí hạt nhân - một chủ đề mà theo ông Trump, có thể dẫn đến một thỏa thuận mới giữa các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới.

“Tổng thống Trump đã khẳng định rõ ràng rằng, bên cạnh các chủ đề khác, ông sẽ thảo luận về việc cắt giảm vũ khí hạt nhân trên toàn cầu. Tổng thống Trump tin rằng việc phổ biến loại vũ khí này là vô cùng nguy hiểm”, người phát ngôn Nhà Trắng Olivia Wales nói với các phóng viên.

Cùng ngày, trang tin New York Post cho biết, Tổng thống Trump sẽ có cuộc gặp thượng đỉnh ba bên với Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Putin bên lề hội nghị APEC tại Thâm Quyến vào ngày 19/11.

New York Post đưa tin, cuộc thảo luận ba bên giữa các nhà lãnh đạo Mỹ, Nga, Trung Quốc dự kiến ​​tập trung chủ yếu vào việc xây dựng một hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân đầy tham vọng. Ngoài ra, các bên cũng có thể thảo luận về vấn đề Triều Tiên và tình hình xung đột liên quan đến Iran.

Trước đó, Tổng thống Trump tuyên bố ông dự định gặp hai nhà lãnh đạo Nga và Trung Quốc.

"Chúng tôi sẽ bàn về nhiều vấn đề, bao gồm việc phi hạt nhân hóa. Nhưng chúng tôi cũng sẽ bàn về rất nhiều vấn đề", ông Trump nói với các phóng viên hồi đầu tuần này.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 10/11 xác nhận Tổng thống Trump ủng hộ việc tổ chức một cuộc hội đàm với Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Putin bên lề hội nghị cấp cao APEC sắp tới tại Trung Quốc. Một trong những chủ đề mà nhà lãnh đạo Mỹ muốn thảo luận tại cuộc gặp 3 bên liên quan đến vũ khí hạt nhân.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đầu tuần này cho hay Moscow, Bắc Kinh và Washington đang trao đổi quan điểm về chương trình nghị sự cho một cuộc gặp 3 bên tiềm năng bên lề hội nghị cấp cao APEC ở Thâm Quyến.

Ngày 7/11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cũng xác nhận Bắc Kinh đang liên lạc với các bên liên quan về khả năng tổ chức cuộc gặp giữa 3 nhà lãnh đạo.

Trong khi Tổng thống Trump muốn trao đổi với lãnh đạo Nga và Trung Quốc về vấn đề kiểm soát vũ khí hạt nhân, Moscow được cho là muốn tận dụng cuộc gặp để thúc đẩy lập trường về xung đột Ukraine.

Các quan chức Mỹ dường như không kỳ vọng nhiều vào khả năng đạt được một thỏa thuận mới về vấn đề hạt nhân. Thay vào đó, họ cho rằng các cuộc đàm phán này chỉ đóng vai trò là điểm khởi đầu.

“Chúng tôi không kỳ vọng sẽ đạt được bất kỳ thỏa thuận nào. Tôi coi đây là bước khởi đầu, là cuộc đối thoại đầu tiên - đặc biệt là ở cấp lãnh đạo - giữa các quốc gia này”, một quan chức cấp cao của Mỹ nói với truyền thông nước này.