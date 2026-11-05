Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul (Ảnh: Reuters).

Trang tin Thai PBS World ngày 5/11 đưa tin, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul kêu gọi người dân không nên quá lo lắng hay tích trữ lương thực, đồng thời khẳng định Thái Lan vẫn duy trì an ninh lương thực vững chắc cùng chuỗi cung ứng nội địa ổn định.

Trước những lo ngại của công chúng sau khi Cục Phòng chống và Giảm nhẹ Thiên tai Thái Lan (DDPM) đưa ra khuyến nghị rằng, người dân nên chuẩn bị “bộ dụng cụ sinh tồn 72 giờ” để ứng phó với các tình huống khẩn cấp, ông Anutin nhấn mạnh Thái Lan vẫn là một trung tâm nông nghiệp và sản xuất lương thực quan trọng trên toàn cầu.

Thủ tướng Anutin trấn an người dân rằng Thái Lan không có nguy cơ thiếu hụt lương thực. Ông cũng lưu ý rằng Thái Lan sản xuất đa dạng các loại nông sản như trái cây, rau củ, gạo, sắn, đường và nhiều loại thực phẩm khác, với một chuỗi cung ứng hoàn chỉnh đang vận hành thông suốt trong nước.

Liên quan đến các mối đe dọa an ninh mạng, Thủ tướng Anutin cho biết, mặc dù Thái Lan là một quốc gia xuất khẩu lớn, các nhà sản xuất trong nước vẫn phải có trách nhiệm tự bảo vệ chuỗi cung ứng của chính mình.

Tuyên bố của Thủ tướng Anutin được đưa ra sau khi Cục Phòng chống và Giảm nhẹ Thiên tai Thái Lan (DDPM) kêu gọi người dân chuẩn bị các túi ứng phó khẩn cấp cho 72 giờ đầu tiên khi xảy ra thảm họa. Đây là các túi chứa đủ thực phẩm, nước uống, thuốc men và các nhu yếu phẩm.

Cục trưởng DDPM Nirat Pongsitthaworn cho biết việc chuẩn bị cho 72 giờ đầu tiên sau thảm họa là tiêu chuẩn quốc tế vì người dân có thể cần tự duy trì cuộc sống trong 3 ngày trong khi chính phủ triển khai hỗ trợ đến các khu vực bị ảnh hưởng.

Ông cho hay, Thái Lan không nằm trong số các quốc gia bắt buộc phải chuẩn bị cho tình huống khẩn cấp sau cuộc xung đột ở Trung Đông. Tuy nhiên, ông lưu ý việc chuẩn bị túi ứng phó khẩn cấp là một biện pháp phòng ngừa nhằm giảm thiểu rủi ro trước các tình huống bất ngờ.

Những chiếc túi này không chỉ đề phòng rủi ro do các cuộc xung đột quốc tế mà còn rủi ro do các thảm họa thiên nhiên, bao gồm lũ quét, sạt lở đất và động đất, cũng như các đợt bùng phát dịch bệnh, hỏa hoạn, bạo loạn và các tình huống khẩn cấp khác.

Ngoài chứa nhu yếu phẩm như lương thực, nước uống, thuốc, túi còn chứa các thiết bị liên lạc, giấy tờ quan trọng, tiền mặt, quần áo.

Ngoài việc khuyến cáo người dân chuẩn bị túi sinh tồn 72 giờ, DDPM chuẩn bị sẵn sàng các trang thiết bị máy móc và các đội ứng phó khủng hoảng để xử lý các tình huống khẩn cấp. Cơ quan này có thể đưa ra các cảnh báo thông qua hệ thống phát sóng.

Thái Lan lên phương án ứng phó xung đột Trung Đông kéo dài

Hội đồng An ninh Quốc gia (NSC) Thái Lan kêu gọi công chúng không nên hoảng loạn hay tích trữ lương thực, đồng thời khẳng định nguồn cung trong nước vẫn đảm bảo dù căng thẳng toàn cầu đang gia tăng.

Theo báo Bangkok Post, NSC đang chuẩn bị thành lập một trung tâm điều hành quốc gia nhằm theo dõi các cuộc khủng hoảng quốc tế và phối hợp thực hiện các biện pháp bảo vệ an ninh lương thực cũng như năng lượng cho Thái Lan.

Tổng thư ký NSC, Tướng Chaipruak Doungprapat, cho biết Bộ Nông nghiệp Thái Lan xác nhận nguồn cung gạo hiện vượt quá nhu cầu tiêu thụ trong nước. Bên cạnh đó, nguồn cung trứng và hầu hết các loại hàng tiêu dùng khác cũng hoàn toàn đáp ứng đủ nhu cầu trong nước.

Tuy nhiên, một số sản phẩm, bao gồm các mặt hàng từ sữa và gia vị nấu ăn, có thể đối mặt với tình trạng thiếu hụt nguồn cung. Ông Doungprapat cho biết Bộ Nông nghiệp sẽ chuẩn bị các biện pháp để giải quyết tình trạng mất cân đối này và ngăn ngừa nguy cơ thiếu hụt trong nước.

Các hộ gia đình được khuyến cáo có thể duy trì lượng dự trữ thực phẩm ở mức hợp lý, nhưng việc tích trữ quy mô lớn vào thời điểm hiện tại là không cần thiết, vì chính phủ và các cơ quan chức năng đã có đủ nguồn cung cùng các kế hoạch dự phòng.

Tướng Chaipruak cho biết Thái Lan hiện vẫn nằm ngoài tâm điểm của các cuộc xung đột toàn cầu, mặc dù nước này vẫn sẽ chịu những tác động ở các mức độ khác nhau so với các quốc gia tại châu Âu và Trung Đông. Tuy nhiên, sự bất ổn cùng những hệ lụy sâu rộng từ các cuộc xung đột tại nhiều khu vực đòi hỏi phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng.

Các cơ quan chức năng Thái Lan đã đánh giá các tác động trực tiếp và gián tiếp nếu xung đột tại Trung Đông leo thang. Chính phủ đã chuẩn bị các kế hoạch khẩn cấp và sơ tán để bảo vệ người lao động cũng như công dân Thái Lan, đồng thời giám sát các tuyến đường vận tải biển nhằm đảm bảo an toàn cho các thủy thủ đoàn và lợi ích hàng hải.

Các tác động gián tiếp bao gồm việc giá năng lượng toàn cầu tăng cao, có thể kéo theo sự gia tăng chi phí trong các lĩnh vực vận tải, sản xuất, hàng tiêu dùng và nông nghiệp.

Các mối đe dọa về an ninh mạng cũng đang được theo dõi, mặc dù hiện chưa có dấu hiệu nào cho thấy Thái Lan là mục tiêu trực tiếp. Tướng Chaipruak cho biết các cơ quan nhà nước đã chuẩn bị sẵn sàng các biện pháp ứng phó.

Hội đồng An ninh Quốc gia Thái Lan đang cân nhắc việc thiết lập kho dự trữ lương thực quốc gia. Đây là một phần trong kế hoạch ứng phó với kịch bản xung đột kéo dài tại Trung Đông.

Hội đồng cho rằng xung đột nhiều khả năng sẽ chỉ giới hạn trong một khu vực địa lý nhất định nhưng lại kéo dài, thay vì kết thúc sớm hoặc leo thang thành một cuộc chiến tranh khu vực quy mô lớn hơn. Đối với Thái Lan, thời gian kéo dài của cuộc xung đột cũng đáng lo ngại không kém phạm vi địa lý, bởi giao tranh dai dẳng sẽ gây áp lực lên giá năng lượng và các chuỗi cung ứng toàn cầu.