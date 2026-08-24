Thủ tướng Nhật Bản tiết lộ lý do thường xuyên làm việc tại nhà

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi (Ảnh: AFP).

“Các công việc được tiến hành tại dinh thự, chẳng hạn các cuộc họp diễn ra tại đó, không được ghi nhận trong lịch trình làm việc hàng ngày của thủ tướng. Nhưng theo quan điểm của tôi, đó cũng là một nơi làm việc”, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi viết trên nền tảng mạng xã hội X ngày 22/8.

Kể từ khi trở thành Thủ tướng Nhật Bản vào cuối năm 2025, bà Takaichi nổi tiếng với phong cách làm việc không kể ngày đêm và thường dành thời gian một mình tại dinh thự dành cho thủ tướng để xem xét kỹ lưỡng các tài liệu.

Hồi tháng 7, Thủ tướng Takaichi chia sẻ rằng mỗi đêm bà chỉ ngủ từ “0 đến 3” giờ.

Bà Takaichi chuyển tới dinh thự nằm cạnh Văn phòng Thủ tướng vào cuối tháng 12 năm ngoái.

Báo Nikkei ngày 21/8 đưa tin, kể từ khi trở thành thủ tướng, bà Takaichi đã dành hơn một nửa thời gian vào các ngày cuối tuần và ngày lễ tại dinh thự.

Một phân tích của báo Bloomberg về lịch trình chính thức của bà Takaichi tính đến cuối tháng 7 cho thấy, bà gặp các quan chức Bộ Tài chính ít hơn một nửa thời gian so với hai nhà lãnh đạo tiền nhiệm, đồng thời tổ chức ít cuộc họp nội các nhất trong số các thủ tướng suốt 14 năm qua.

Bà cũng trao đổi với truyền thông ít hơn những người tiền nhiệm. Thay vào đó, bà thường xuyên đăng thông tin trên mạng xã hội X.

Việc kết nối trực tiếp với cử tri và phong cách lãnh đạo khác biệt là những yếu tố giúp bà giành chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử hồi tháng 2.

Tuy nhiên, phong cách làm việc độc lập của bà cũng trở thành mục tiêu chú ý của một số nghị sĩ đối lập và các nhà bình luận truyền thông. Một số người đặt nghi vấn về việc bà thường ở lại dinh thự, thay vì đến văn phòng thủ tướng làm việc.

Thủ tướng Takaichi nhấn mạnh cách bà tập trung làm việc ngay cả khi đang ở dinh thự.

“Tôi đã tạo ra môi trường làm việc về cơ bản không khác gì khi tôi làm việc tại Văn phòng Thủ tướng”, bà Takaichi cho biết.

Theo nhà lãnh đạo Nhật Bản, bà cố gắng tận dụng tối đa thời gian ở dinh thự nhằm giảm bớt gánh nặng cho các nhân viên an ninh tháp tùng.

“Vào những ngày nghỉ, cũng như vào sáng sớm hoặc đêm muộn các ngày làm việc trong tuần, tôi cố gắng không rời khỏi dinh thự trừ khi thực sự cần thiết. Lý do là vì mỗi khi tôi ra ngoài, cần một số lượng lớn sĩ quan an ninh đi cùng và việc này gây gánh nặng đáng kể cho họ”, bà Takaichi giải thích.

Dinh thự chính thức mà Thủ tướng Takaichi đang ở từ lâu đã vướng phải những đồn đoán thiếu căn cứ. Đây là nơi cố Thủ tướng Tsuyoshi Inukai bị ám sát năm 1932 và cũng là địa điểm diễn ra một cuộc nổi loạn bất thành khác 4 năm sau đó. Một số người thiệt mạng trong các vụ việc, khiến dinh thự sau đó vướng phải tin đồn "bị ma ám".

Bà Takaichi cho biết chưa nhìn thấy ma bên trong dinh thự như những lời đồn đại không có căn cứ trước đó, nhưng bà từng gặp một con gián. Bà tiết lộ tự mình làm một số công việc nhà bên trong dinh thự.