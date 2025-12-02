Thủ tướng Israel ra hầu tòa sau khi đề nghị Tổng thống ân xá

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (Ảnh: Reuters).

Các chính trị gia đối lập đã lên tiếng phản đối đề nghị này, với một số người cho rằng bất kỳ lệnh ân xá nào cũng phải kèm điều kiện ông Netanyahu rời khỏi chính trường và thừa nhận có tội. Những người khác nói rằng thủ tướng trước tiên phải tổ chức tổng tuyển cử, dự kiến diễn ra vào tháng 10/2026, trước khi yêu cầu được ân xá.

Ông Netanyahu, thủ tướng phục vụ lâu nhất của Israel, bị truy tố năm 2019 với các cáo buộc hối lộ, gian lận và lạm dụng tín nhiệm sau nhiều năm điều tra. Phiên tòa của ông bắt đầu năm 2020.

Thủ tướng nhiều lần bác bỏ các hành vi sai trái và ông cũng không thừa nhận tội lỗi trong đề nghị ân xá của mình. Các luật sư của ông Netanyahu tin rằng nếu thủ tục pháp lý được hoàn tất, ông sẽ được tuyên trắng án hoàn toàn.

Trong một lá thư gửi Tổng thống Israel Isaac Herzog được công bố vào ngày 30/11, các luật sư của ông Netanyahu nói rằng việc thường xuyên phải ra tòa đang cản trở khả năng điều hành đất nước của Thủ tướng. Họ nói thêm rằng việc ân xá cũng sẽ tốt cho đất nước.

Tại Israel, các lệnh ân xá thường chỉ được ban hành sau khi quá trình tố tụng kết thúc và bị cáo đã bị kết tội. Chưa từng có tiền lệ ân xá khi phiên tòa đang diễn ra.

“Vấn đề này sẽ được xử lý theo cách đúng đắn và chính xác nhất”, ông Herzog nói trong một tuyên bố hôm 1/12, thừa nhận rằng đề nghị ân xá đã làm dấy lên tranh luận và khiến nhiều người Israel bất an.

“Tôi sẽ chỉ xem xét lợi ích tốt nhất của Nhà nước Israel và xã hội Israel”, ông nói.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã viết thư cho ông Herzog đề nghị ông xem xét ân xá cho Thủ tướng Netanyahu. Ông Trump gọi các vụ kiện nhằm vào ông là “một cuộc truy tố mang động cơ chính trị và phi lý”.