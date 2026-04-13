Thủ tướng Hungary Viktor Orban thất bại trong bầu cử sau 16 năm cầm quyền

Thủ tướng Hungary Viktor Orban (Ảnh: AFP).

Thủ tướng Hungary Viktor Orban đã mất quyền lực sau 16 năm khi người dân Hungary ngày 12/4 đi bỏ phiếu với số lượng kỷ lục để ủng hộ con đường thân Liên minh châu Âu (EU) do đối thủ trung hữu Peter Magyar dẫn đầu.

Theo kết quả kiểm hơn 70% phiếu bầu, đảng Tisza của ông Peter Magyar đang dẫn trước và có khả năng chiếm đa số ghế trong quốc hội để cầm quyền mà không cần liên minh.

Ông Orban đã thừa nhận thất bại trong bài phát biểu sau bầu cử. "Mặc dù kết quả chưa phải là cuối cùng, nhưng nó đã khá rõ ràng. Kết quả này đối với chúng tôi thật đau đớn và không thể bàn cãi”, ông Orban nói.

Ông lưu ý rằng đảng của mình cùng các đối tác trong liên minh cầm quyền, đảng Nhân dân Thống nhất Công giáo (KDNP), đã thực hiện chiến dịch tranh cử một cách trung thực nhưng đã thất bại.

"Cơ hội thành lập chính phủ đã được cử tri trao cho người khác chứ không phải chúng tôi. Tôi đã chúc mừng đảng giành chiến thắng", ông cho biết. Ông cam kết sẽ tiếp tục phụng sự đất nước cùng với đảng của mình ở vị trí phe đối lập. Ông sẽ tiếp tục duy trì vai trò là một thành viên của quốc hội.

Ông Orban là nhà lãnh đạo tại vị lâu nhất trong EU và cũng là một trong những đối thủ lớn nhất của khối này. Ông thường xuyên xung đột với các đối tác trong EU, đáng chú ý nhất là về vấn đề tài trợ cho Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Ông cũng phải đối mặt với những cáo buộc về tham nhũng và lạm dụng quỹ của EU, những điều mà ông luôn phủ nhận.

Lãnh đạo đảng Tisza, ông Peter Magyar, dự kiến sẽ được bầu làm thủ tướng mới tại phiên họp đầu tiên của quốc hội mới vào đầu tháng 5 tới.

Ông Magyar, một cựu đồng minh trung thành của ông Orban, đã vận động tranh cử dựa trên nền tảng chống tham nhũng và các vấn đề dân sinh như y tế và giao thông công cộng.

Ông Magyar cam kết sẽ xây dựng lại mối quan hệ của Hungary với EU và NATO, những mối liên kết vốn đã rạn nứt dưới thời ông Orban. Các nhà lãnh đạo châu Âu đã nhanh chóng gửi lời chúc mừng tới ông Magyar.

"Cảm ơn Hungary! Chúng ta đã làm được! Chúng ta đã thành công", ông Magyar đăng trên mạng xã hội X, khi hàng nghìn người ủng hộ ông tập trung đông đúc bên bờ sông Danube ở Budapest.

Ông Magyar cho biết ông và đảng Tisza của mình đang "tự tin một cách thận trọng". Ông cảnh báo chống lại mọi hành vi bạo lực và kêu gọi những người ủng hộ "giữ bình tĩnh".

"Tôi yêu cầu những người ủng hộ chúng tôi và toàn thể người dân Hungary: Hãy giữ hòa bình, vui vẻ, và nếu kết quả xác nhận kỳ vọng của chúng ta, hãy cùng tổ chức một lễ hội lớn của người Hungary", ông nói.