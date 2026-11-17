Thủ tướng Anh Andy Burnham (Ảnh: Reuters).

Ông kêu gọi nước này cần xây dựng mối quan hệ gần gũi hơn với Liên minh châu Âu (EU) để đối phó với chủ nghĩa biệt lập đang gia tăng trên thế giới.

“Thực ra, tôi luôn cố gắng nói đúng những gì mình nhìn thấy. Brexit đã không hiệu quả. Những gì chúng ta mất đi là nhiều hơn những gì thu được”, ông Burnham phát biểu trong bài diễn văn về chính sách đối ngoại tại tiệc chiêu đãi thị trưởng thành phố London.

Với mong muốn khép lại một thập niên biến động chính trị kể từ năm 2016, ông Burnham nói nước Anh đã trở lại trường quốc tế. Ông cho rằng kinh nghiệm tích lũy kể từ năm 2016 giúp nước này có vị thế thuận lợi để đóng vai trò dẫn dắt trong kỷ nguyên hợp tác quốc tế được khôi phục.

“Brexit là quân domino đầu tiên đổ xuống trong làn sóng toàn cầu hướng tới chủ nghĩa biệt lập và chủ nghĩa bảo hộ ngày càng gia tăng”, ông nói, cho rằng đó là điều mà các đối thủ của Anh mong muốn.

Ông Burnham đưa ra những phát biểu trên trước thềm hội nghị thượng đỉnh Anh - EU tại Brussels vào ngày 20/11. Đây là bước đi quan trọng trong cam kết của ông về việc thiết lập lại quan hệ với khối gồm 27 quốc gia, một thập niên sau cuộc trưng cầu dân ý dẫn tới quyết định rời EU và 6 năm sau khi Anh chính thức rời khối vào năm 2020.

Hội nghị dự kiến sẽ thông qua một thỏa thuận thương mại đối với thực phẩm và đồ uống, các thỏa thuận về năng lượng và giao dịch phát thải, cùng kế hoạch cho phép thanh niên làm việc trong thời gian giới hạn tại Anh và các nước EU.

Ông Burnham cho rằng cam kết của phe ủng hộ Brexit về việc Anh sẽ “giành lại quyền kiểm soát” biên giới, luật pháp và nền kinh tế đã không được thực hiện. Theo ông, thương mại với các nước EU đã giảm mạnh, trong khi các ước tính về thiệt hại kinh tế dao động từ 4% đến 8% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Anh.

Ông Burnham cho biết ngay sau hội nghị thượng đỉnh nói trên, ông sẽ khởi động một cuộc đối thoại trên toàn quốc về mối quan hệ lâu dài giữa Anh và EU. Người phát ngôn của ông, Tom Wells, hôm 16/11 nói rằng “không có bất kỳ giả định nào được đặt ra trước” và “người dân Anh sẽ là bên quyết định mọi kết quả” liên quan tới tương lai của đất nước.