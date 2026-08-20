Thủ tướng Anh quyên góp 15% lương giúp người vô gia cư

Thủ tướng Anh Andy Burnham (Ảnh: Reuters).

“Không ai phải ngủ qua đêm ở một lối vào hay bên ngoài một nhà ga”, ông Burnham phát biểu khi công bố kế hoạch.

Động thái này diễn ra một tháng sau khi ông Burnham thay người tiền nhiệm Keir Starmer làm thủ tướng, đồng thời tiếp nối cam kết của ông ngay trong ngày đầu nhậm chức về nỗ lực chấm dứt tình trạng vô gia cư.

Chính phủ của ông đang đề ra các bước tiếp theo để thực hiện mục tiêu này. Theo đó, chính phủ sẽ tìm cách cung cấp chỗ ở khẩn cấp và hỗ trợ nhà ở dài hạn trên khắp nước Anh trong mùa đông này.

Theo chương trình, những khu vực có tỷ lệ vô gia cư và áp lực nhà ở cao nhất sẽ nhận được phần lớn trong khoản ngân sách 442 triệu bảng Anh (666 triệu USD).

Ông Burnham cũng nói với tạp chí Big Issue rằng ông sẽ quyên góp 15% tiền lương của mình cho các hoạt động hỗ trợ người vô gia cư.

Tạp chí cho biết thủ tướng được trả khoảng 180.000 bảng Anh mỗi năm.

“Tôi không muốn yêu cầu bất kỳ ai làm điều gì mà bản thân tôi không sẵn sàng làm. Tôi muốn là người đi đầu. Vấn đề này có ý nghĩa vô cùng lớn đối với tôi. Tôi không muốn sống ở một đất nước mà việc đi ngang qua những người ngủ ngoài đường rồi coi đó là chuyện bình thường", ông cho biết.

Theo số liệu của chính phủ, số người phải ngủ ngoài đường tại Anh đạt mức kỷ lục 4.793 người vào năm 2025.

Những người ngủ ngoài đường, tức những người ngủ ở nơi công cộng, chỉ là một bộ phận nhỏ trong tổng số người vô gia cư tại Anh. Tổ chức từ thiện hàng đầu Shelter ước tính tổng số người vô gia cư lên tới 382.000 người vào năm 2025.

Con số này bao gồm những người không phải ngủ ngoài đường nhưng không có nơi ở cố định hoặc không có sự bảo đảm về quyền thuê nhà, trong đó có các gia đình và trẻ em.

Viện Nghiên cứu Chính sách Công (IPPR) cảnh báo hồi đầu năm rằng số người vô gia cư có thể tăng 25% vào năm 2030.

Ông Burnham nhắc lại những nỗ lực đưa người ngủ ngoài đường vào các cơ sở lưu trú tạm thời trong đại dịch Covid-19, đồng thời nói trong tuyên bố rằng “chúng ta có thể làm lại điều đó”.

Đầu tuần này, ông Burnham cam kết chính phủ sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh cấp quốc gia đầu tiên về giải quyết tình trạng người dân ngủ ngoài đường vào cuối năm nay.

Ông Burnham cũng nhấn mạnh rằng các lãnh đạo địa phương, trong đó có các thị trưởng, sẽ phải đóng vai trò thúc đẩy hành động trước Giáng sinh.

Trong chuyến thăm một tổ chức từ thiện hỗ trợ người vô gia cư ở Newcastle, miền Bắc nước Anh, ông cho biết chương trình sẽ được cấp tiền từ ngân sách của Bộ Nhà ở.

Tuy nhiên, ông thừa nhận: “Nguồn tiền của chính phủ có thể không đủ để chúng ta đạt được mục tiêu. Tôi đang nói với toàn xã hội, với các tổ chức tôn giáo, rằng hãy xem liệu chúng ta có thể cùng nhau thực hiện việc này hay không. Hãy xem liệu nước Anh có thể làm được điều này hay không".

Chính phủ cho biết gói tài chính không chỉ cung cấp chỗ ở ngay lập tức mà còn hỗ trợ xây dựng hơn 1.000 căn nhà lâu dài trong 3 năm tới.

Bộ trưởng Nhà ở Angela Rayner cho biết chính phủ đang hành động “khẩn trương” sau cam kết của ông Burnham. “Khoản tài trợ này sẽ giúp hàng nghìn người rời bỏ đường phố, chuyển vào những ngôi nhà an toàn và nhận được sự hỗ trợ cần thiết để xây dựng lại cuộc sống”, bà nói.