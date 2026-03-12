Thống đốc trẻ nhất Nhật Bản gây "bão mạng" vì ngoại hình điển trai

Thống đốc tỉnh Fukui Takato Ishida (Ảnh: Instagram).

Ông Ishida, nhà lãnh đạo cấp tỉnh trẻ nhất đang tại nhiệm ở Nhật Bản, gây chú ý với dư luận nước này nhờ ngoại hình. Ông được mô tả là "điển trai một cách không bình thường với một chính trị gia".

Ông thu hút được sự chú ý ngay sau khi nhậm chức vào tháng 1. Một video chào mừng đăng trên Instagram ngày 1/2 đã thu hút hơn 150.000 lượt thích, với hàng loạt bình luận bày tỏ sự ngưỡng mộ sự trẻ trung và ngoại hình thu hút của ông.

Sự quan tâm này lại bùng lên trong tuần này sau khi ông Ishida chia sẻ các bức ảnh và cập nhật mới từ các phiên họp của hội đồng tỉnh Fukui và một ủy ban đặc biệt về biện pháp chống quấy rối hôm 9/3.

Ông Ishida lên nắm quyền sau khi người tiền nhiệm từ chức vì bê bối quấy rối tình dục liên quan đến nhân viên cấp tỉnh. Tuy nhiên, điều ông quan tâm hiện tại không phải là lượng người theo dõi ngày càng tăng trên mạng, mà là liệu ông có thể khôi phục niềm tin của công chúng vào chính quyền địa phương hay không.

Ông Ishida, cựu quan chức Bộ Ngoại giao Nhật Bản từng công tác tại Washington, Zambia và Melbourne, nhậm chức vào tháng 1 sau khi đánh bại sít sao đối thủ Kenichi Yamada.

Ông lên nắm quyền trong bối cảnh bê bối buộc cựu thống đốc Tatsuji Sugimoto phải từ chức sau khi một cuộc điều tra kết luận rằng ông Sugimoto nhiều lần gửi tin nhắn mang tính quấy rối tình dục cho nhân viên tỉnh.

Trong cuộc họp báo nhậm chức ngày 29/1, ông Ishida cam kết sẽ trực tiếp giải quyết vấn đề này. “Không có bất kỳ hình thức quấy rối nào có thể được dung thứ", ông nói với các phóng viên, đồng thời cho biết chính quyền của ông sẽ “thúc đẩy một môi trường làm việc cởi mở hơn".

Khi tài khoản cá nhân của ông ngày càng nổi bật trên mạng xã hội, ông Ishida cũng thừa nhận mức độ chú ý này cũng đi kèm trách nhiệm.

“Nếu ảnh hưởng đó mang lại lợi ích cho người dân tỉnh Fukui, tôi rất biết ơn”, ông nói trong cuộc họp báo hồi tháng 2, đề cập đến tầm lan tỏa của mạng xã hội và khả năng thúc đẩy các sáng kiến như dự án tàu cao tốc Hokuriku Shinkansen cũng như quảng bá các điểm đến hấp dẫn của tỉnh.