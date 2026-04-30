Thông điệp sau những món quà Vua Anh tặng Tổng thống Trump

Tổng thống và Đệ nhất phu nhân Mỹ tiếp Vua và Hoàng hậu Anh (Ảnh: Wire).

Theo báo People, trong chuyến thăm Mỹ đang diễn ra trong tuần này, Vua Anh Charles III đã tặng Tổng thống Mỹ Donald Trump một bản sao cao cấp có đóng khung của các bản thiết kế năm 1879 cho chiếc Bàn Kiên định (Resolute Desk).

Chiếc bàn này đang đặt tại Phòng Bầu dục, tượng trưng cho mối liên kết giữa Vương quốc Anh và Mỹ vì ban đầu nó là món quà của Nữ hoàng Anh Victoria tặng Tổng thống Mỹ Rutherford B. Hayes vào năm 1880.

Theo Hiệp hội Lịch sử Nhà Trắng, chiếc bàn được làm từ gỗ của con tàu thám hiểm Anh H.M.S. Resolute, con tàu được các ngư dân đánh bắt cá voi người Mỹ tìm thấy sau khi bị bỏ hoang vào năm 1854. Con tàu cuối cùng được sửa chữa và chuyển trở lại cho Nữ hoàng Victoria vào năm 1856 như một biểu hiện của thiện chí. Chiếc bàn được đóng sau đó, sau khi con tàu ngừng hoạt động vào năm 1879, sau nhiều năm phục vụ trong Hải quân Hoàng gia. Các bản thiết kế gốc của nó được lưu giữ tại Bảo tàng Hàng hải Quốc gia ở London.

Ngoài ra, Vua Charles cũng tặng nhà lãnh đạo Mỹ một chiếc chuông khắc tên con tàu HMS Trump bằng chữ in hoa và năm 1944, năm con tàu được đưa vào hoạt động.

Chiếc chuông này từng được treo trên tháp chỉ huy của tàu ngầm lớp Triton. Các tàu ngầm lớp T là một loạt gồm 53 tàu ngầm tuần tra của Anh được chế tạo trong những năm 1930 và trong suốt Thế chiến II để thay thế các lớp O, P và R cũ hơn.

Theo Hiệp hội Công viên Quốc gia Hàng hải San Francisco, tháp chỉ huy chủ yếu là trung tâm tấn công và dẫn đường của con tàu, đồng thời là vị trí chiến đấu của sĩ quan chỉ huy.

Theo Hiệp hội Lịch sử Hải quân Australia, sau khi được đưa vào hoạt động, tàu HMS Trump đã thực hiện các cuộc thử nghiệm tại Scotland và tuần tra trên biển Bắc trước khi được triển khai đến Viễn Đông vào tháng 1/1945 để tham gia vào giai đoạn cuối của cuộc chiến Thái Bình Dương.

Đáp lại, ông Trump đã tặng Vua Charles một bản sao cao cấp của một hồ sơ năm 1785 mà John Adams đã tặng cho John Jay. Trong bức thư, Adams kể lại trải nghiệm của mình khi được Vua George III chấp thuận là đại sứ Mỹ đầu tiên tại Vương quốc Anh.

Cặp đôi hoàng gia bắt đầu chuyến thăm Mỹ kéo dài 4 ngày kể từ 27/4 để kỷ niệm sinh nhật lần thứ 250 của quốc gia này.

Chuyến đi đánh dấu chuyến thăm đầu tiên của họ kể từ khi ông Charles đăng quang, kế vị Nữ hoàng Elizabeth.

Trong điểm dừng chân đầu tiên, Vua Charles và Hoàng hậu Camilla đã gặp Tổng thống Trump và Đệ nhất phu nhân Melania tại Washington. Họ đã cùng dự một buổi trà riêng.

Hôm 28/4, Vua Charles đã phát biểu trước quốc hội Mỹ, đánh dấu lần thứ hai một nhà vua Anh phát biểu trước cơ quan lập pháp Mỹ kể từ năm 1991. Sau đó, họ đã tới Nhà Trắng để dự quốc yến do ông Trump và phu nhân chủ trì.

Sau khi kết thúc kỳ lưu trú tại Washington, Vua Charles và Hoàng hậu Camilla sẽ đến Thành phố New York để tham dự một số sự kiện.

Chuyến thăm cấp nhà nước của họ sẽ kết thúc tại Virginia vào thứ Năm, nơi họ sẽ tham dự một bữa tiệc đường phố để vinh danh sinh nhật lần thứ 250 của nước Mỹ.

Vào một thời điểm nào đó, Vua Charles dự kiến sẽ tự mình đi thăm một công viên quốc gia, và Hoàng hậu Camilla có khả năng sẽ tham dự một sự kiện quảng bá bộ môn đua ngựa tại Mỹ.