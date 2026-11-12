Cảnh sát bang Victoria (Australia) đã tìm thấy William vào sáng 12/11, sau khi cậu thiếu niên mất tích trong một khu vực rừng rậm rạp gần một tuần trước đó (Ảnh: Guardian).

Các đội cứu hộ đã rà soát khu vực rừng rậm rạp thuộc bang Victoria từ trên không và phát hiện thiếu niên này. Trước đó, cậu được báo cáo mất tích sau khi đi lạc khỏi khu cắm trại gần Walhalla vào thứ sáu tuần trước (6/11).

Sau khi xác định được vị trí, các sĩ quan cảnh sát đã được thả xuống bằng dây cáp để tiếp cận, sau đó đưa cậu trở về đoàn tụ với mẹ mình, bà Elizabeth.

Một đoạn video ghi lại khoảnh khắc người mẹ nhìn thấy con trai - lúc đó đang ngồi trong trực thăng cảnh sát, chỉ mặc quần đùi và đi giày bảo hộ lao động.

Cậu thiếu niên nở nụ cười trước khi ôm chầm lấy mẹ trong vòng tay ấm áp, dưới sự chứng kiến ​​của các sĩ quan cảnh sát.

“Tôi vui sướng khôn tả. Thằng bé vẫn còn sống! Nó sẽ không bao giờ rời khỏi nhà nữa. Nó sẽ chẳng đi đâu cả”, bà chia sẻ với các phóng viên tại hiện trường.

William đã được đưa đến bệnh viện để theo dõi sức khỏe.

Khoảnh khắc xúc động khi William gặp lại mẹ sau 6 ngày cậu đi lạc trong rừng rậm ở Australia (Video: Guardian).

Trước đó, William được mẹ đưa đến khu vực này để cắm trại cùng bạn. Được biết, cậu đã đi bộ một quãng ngắn quay lại điểm "đổ bộ" ban đầu để lấy thêm dụng cụ cắm trại.

Khi William không quay lại như dự kiến, người bạn đi cùng đã tìm kiếm xung quanh nhưng không thấy dấu vết của cậu.

Lúc mất tích, cậu chỉ mặc quần đùi và đi giày bảo hộ lao động; điện thoại di động, thức ăn và nước uống đều bị bỏ lại phía sau.

Theo cảnh sát, lần cuối cùng cậu được nhìn thấy là lúc ở gần đường Stoney Creek, giữa khu vực Cowwarr và Walhalla, vào khoảng 16h ngày 6/11.

Trước đó, vào hôm qua, 11/11, các nhà điều tra đã kêu gọi những người đi săn, người cắm trại và chủ đất trong khu vực cung cấp thông tin, sau khi một chiếc camera săn bắn được tìm thấy tại khu vực đang được tìm kiếm.

Các nhân viên thuộc lực lượng ứng phó khẩn cấp, bao gồm cả đội chó nghiệp vụ và đội cứu hộ, đã tiến hành tìm kiếm tại khu vực rừng rậm từ hôm cậu mất tích.