Thị trưởng ở Hàn Quốc đội tóc giả, nhảy Kpop để quảng bá địa phương

Ông Lee Dong-seok trong đoạn video hài hước (Ảnh: Youtube).

Tân thị trưởng thành phố Chungju, tỉnh Bắc Chungcheong của Hàn Quốc, đang cố gắng tiếp nối “di sản” đặc biệt trên mạng xã hội mà chính quyền tiền nhiệm của ông từng gây dựng.

Quan chức này đã đội tóc giả, nhảy múa và hát nhép trong một video quảng bá dài 18 giây.

Trong video có tiêu đề “I Love Chungju Fancam (Moving Stone Version)”, được đăng trên kênh YouTube của ông ngày 21/8, ông Lee Dong-seok đội tóc giả dài, quàng khăn, tạo hình trái tim, nhảy múa và hát nhép theo ca khúc “I Like You” trong bộ phim Wild Sing. Video kết thúc bằng một tấm biển có dòng chữ “I love Chungju” (Tôi yêu Chungju).

Đây là video theo dạng hài hước thứ 3 của ông Lee, 40 tuổi, người được bầu làm thị trưởng vào ngày 3/6 để lãnh đạo một thành phố có lượng người theo dõi trên mạng xã hội đột biến.

Kênh YouTube chính thức của Chungju hiện có khoảng 830.000 người đăng ký. Đây là một lượng khán giả đáng kinh ngạc đối với một thành phố nông thôn vốn nổi tiếng với những vườn táo.

Phần lớn lượng người theo dõi này có được nhờ ông Kim Seon-tae, một cựu quan chức thành phố được biết đến với biệt danh “Chungju Man” (Người đàn ông Chungju).

Ông Kim từng làm việc dưới thời người tiền nhiệm của ông Lee và rời vị trí trong chính quyền thành phố trước cuộc bầu cử tháng 6.

Các video của ông Lee mô phỏng phong cách của ông Kim, người từng sử dụng những video có kinh phí thấp và nội dung khác lạ để giúp Chungju thu hút sự chú ý của khán giả trẻ.

Trong các video trước đó, tân thị trưởng Lee từng nhảy theo ca khúc Kpop “Bad” của Ateez để quảng bá đảo Chungju và nằm trên một chiếc bàn để quảng bá khoai lang của thành phố.

Những video này đã thu hút được sự quan tâm rất lớn từ người dùng mạng và họ để lại nhiều bình luận hài hước.

Tại lễ nhậm chức, ông Lee cho biết các mục tiêu của mình bao gồm phát triển thành phố bằng cách nuôi dưỡng các ngành công nghiệp tương lai, đồng thời xây dựng nền tảng vững chắc để thu hút thêm nhiều người trẻ đến thăm và sinh sống tại Chungju.