Thị trấn ở Đức sắp không còn binh sĩ Mỹ đồn trú sau hàng chục năm

Cư dân ở thị trấn Vilseck (Ảnh: Reuters).

Thị trấn Vilseck thơ mộng thuộc bang Bavaria của Đức vốn là nơi đồn trú của hàng nghìn binh sĩ Mỹ kể từ khi kết thúc Thế chiến II và có thể sẽ phải chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ việc Mỹ quyết định rút ít nhất 5.000 quân.

Mặc dù thông tin chi tiết về các đơn vị chịu ảnh hưởng của lệnh này vẫn chưa được xác nhận, nhưng Trung đoàn Kỵ binh Stryker số 2, đội tác chiến lữ đoàn thường trực duy nhất tại Đức, đóng tại Trại Rose ở Vilseck dự kiến sẽ rời đi.

"Hậu quả sẽ rất thảm khốc”, tân thị trưởng của thị trấn, ông Thorsten Graedler, người vừa nhậm chức tuần này, cho biết khi phải đối mặt với viễn cảnh hàng nghìn người mất việc làm tại một khu vực nông thôn mà căn cứ này là một trong những đơn vị tuyển dụng lớn nhất trong vùng.

Ông cho biết, trong nhiều năm qua, sự hiện diện của căn cứ với hàng nghìn công việc được trả lương cao cho người dân địa phương và dòng khách hàng ổn định cho các doanh nghiệp địa phương đã tạo ra một tình trạng phụ thuộc mà giờ đây những rủi ro đang được cảm nhận rõ rệt.

"Toàn bộ thị trấn Vilseck phần lớn dựa vào khu huấn luyện quân sự để sinh sống, từ quán bia, nhà hàng, xưởng sửa chữa xe cho đến các siêu thị", ông nói.

Quyết định rút quân được đưa ra trong bối cảnh Mỹ ngày càng gia tăng áp lực buộc các nước châu Âu phải tăng chi tiêu quốc phòng, cùng những cáo buộc rằng việc phụ thuộc vào lực lượng Mỹ đã khiến họ bỏ bê quân đội của chính mình.

Trong nhiệm kỳ đầu tiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump từng có những cuộc thảo luận về việc rút Trung đoàn Kỵ binh số 2, một đội hình tác chiến cấp lữ đoàn được xây dựng quanh các xe thiết giáp bánh lốp Stryker, nhưng các kế hoạch đó đã bị đảo ngược dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden.

Mặc dù chính phủ Đức khẳng định việc rút quân của Mỹ không gây nhiều bất ngờ, nhưng ngoài các tác động kinh tế, cú sốc văn hóa từ tin tức này sẽ rất sâu sắc đối với một thị trấn có 6.500 cư dân.

Hiện chỉ còn khoảng 35.000 quân Mỹ ở lại Đức, đây là lực lượng Mỹ lớn nhất tại châu Âu. Tuy nhiên, ngay cả ngày nay, binh sĩ và gia đình họ vẫn để lại dấu ấn rõ rệt tại Vilseck và các khu vực lân cận. Họ ăn tại các nhà hàng bít tết, mua sắm tại các siêu thị địa phương và tham gia các câu lạc bộ thể thao và xe hơi địa phương.

"Tôi đã ở đây từ năm 2022, vậy là khoảng 4 năm rồi. Và không có gì để không thích ở nước Đức cả," Robert Moore, 31 tuổi, trung sĩ hậu cần thực phẩm, người sống cách Vilseck khoảng 20km về phía bắc, chia sẻ. Anh nói rằng mọi người rất thân thiện, tôn trọng và "nơi đây rất, rất an toàn".

Nhiều người ở Vilseck cho biết sẽ có một cảm giác mất mát về mặt tinh thần nếu người Mỹ rời đi.

Cư dân Vilseck, bà Judith Georgiadis, 63 tuổi, người đã làm việc trong ban quản lý căn cứ suốt 17 năm, cho biết cuộc sống đã trở nên trầm lắng hơn sau khi lực lượng Mỹ cắt giảm quân số sau Chiến tranh Lạnh.

Các doanh nghiệp địa phương cung cấp dịch vụ cho căn cứ cũng đang ở thế yếu.

"Rất nhiều người trong chúng tôi ở đây, ý tôi là các doanh nhân, đã xây dựng doanh nghiệp xoay quanh 100% khách hàng là người Mỹ", Robert Grassick, 64 tuổi, người có công ty Vilseck Military Auto Sales chuyên bán xe hơi cho binh sĩ và gia đình họ, chia sẻ.

Trong khi đó, đối với một số cư dân lớn tuổi, nỗi lo rằng sự hiện diện của Mỹ cuối cùng sẽ kết thúc không phải là điều gì mới mẻ.