Ở một số tỉnh tại Pakistan, việc sở hữu một số loại hổ, báo, sư tử được pháp luật cho phép đi kèm điều kiện (Ảnh minh họa: AFP).

Nạn nhân 19 tuổi, được xác định là Taha, làm việc tại trang trại ở thị trấn Lahna. Vụ việc xảy ra vào khoảng 17h ngày 11/11 theo giờ địa phương.

BBC dẫn đơn trình báo của cảnh sát cho biết, Noman Hassan, người có khoảng 2,5 triệu người theo dõi trên Instagram và 928.000 người theo dõi trên TikTok, đã đến trang trại và gọi Taha ra quay video cùng con sư tử để đăng lên mạng xã hội.

Theo đơn trình báo do cha nạn nhân, ông Munir Ahmed, nộp cho cảnh sát, ông Hassan bị cáo buộc đã “đưa con sư tử ra khỏi lồng và bắt đầu quay video”. Đúng lúc đó, con vật bất ngờ tấn công thanh niên.

Ông Hassan đưa Taha đến một bệnh viện tư nhân gần đó, nhưng nạn nhân đã tử vong do vết thương quá nặng.

Sau đó, cảnh sát bắt giữ ông Hassan và chủ trang trại, được xác định là Fayyaz, đồng thời niêm phong cơ sở này.

Cảnh sát cáo buộc những người bị bắt đã tìm cách che giấu sự thật và mô tả vụ việc thành một vụ chó tấn công người. “Đam mê TikTok không thể quan trọng hơn mạng sống con người”, người phát ngôn cảnh sát Lahore tuyên bố.

“Không ai được phép đặt tính mạng con người vào tình thế nguy hiểm nhân danh sở thích hay hoạt động giải trí. Mọi hành vi che giấu sự thật và tất cả những khía cạnh liên quan đến sự tắc trách sẽ được điều tra”, thông báo nhấn mạnh.

Cảnh sát cho biết đang điều tra xem cơ sở này có giấy phép nuôi động vật lớn thuộc họ mèo hay không, đồng thời có tuân thủ các quy trình an toàn hay không.

Các tài khoản mạng xã hội của ông Hassan có hàng trăm video ghi lại cảnh ông tương tác với những loài thú lớn, đôi khi còn chơi đùa mạnh bạo với chúng.

Theo Independent, tại Pakistan, việc sở hữu một số loại hổ, báo, sư tử được xem là biểu tượng địa vị xã hội. Ở một số tỉnh, việc này được pháp luật cho phép, với điều kiện những con vật này phải được đăng ký và chủ nuôi nộp phí. Tuy nhiên, quy định yêu cầu những động vật này phải được nuôi bên ngoài ranh giới thành phố.

Hồi tháng 1, một bé trai 8 tuổi bị sư tử nuôi tấn công tại một trang trại nhân giống tư nhân ở khu vực Sabzazar, thành phố Lahore, khiến em mất một cánh tay. Trong một vụ việc khác, một bé gái bị thương khi con sư tử nuôi được vận chuyển bằng xe kéo ba bánh bất ngờ sổng chuồng.

Năm ngoái, giới chức Pakistan phát động chiến dịch trấn áp hoạt động nuôi sư tử trái phép làm thú cưng, sau vụ một con sư tử sổng ra ngoài và tấn công một phụ nữ cùng 2 con nhỏ ở Lahore.