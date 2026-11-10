Hậu quả của vụ sạt lở đất do mưa gây ra tại Deir al-Balah, Gaza (Ảnh: APAImages).

Vụ việc đã phơi bày tình trạng dễ bị tổn thương của hàng trăm nghìn người Palestine đang phải sống trong điều kiện khắc nghiệt tại Dải Gaza.

“Đó là một cảnh tượng thảm khốc. Chúng tôi nhìn thấy mọi người bị chôn vùi dưới đất và đá. Không ai cử động hay phát ra âm thanh nào. Ngay cả chiếc lều cũng biến mất hoàn toàn, không còn để lại dấu vết gì”, Abdul Karim al-Sahhar, 30 tuổi, một người sống sót đến từ Izbat Beit Hanoun, phía bắc Gaza, bàng hoàng kể lại.

Nỗ lực giải cứu các nạn nhân trong vụ sạt lở đất ở Gaza (Video: Al Jazeera).

Trong số các nạn nhân có 2 trẻ em, 8 tuổi và 6 tuổi, cùng người mẹ của chúng. Cha của các em, người may mắn sống sót vì đang ở bên ngoài lều, đã chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng.

“Một trong các em đã gọi cha vào ăn cùng. Ông ấy quay lại hơi muộn một chút thì vụ sạt lở xảy ra. Người cha bắt đầu gào thét: Xin cứu các con tôi với! Cứu các con tôi với! Mọi người chạy đến và bắt đầu đào bới, nhưng có một tảng đá khổng lồ đè lên các nạn nhân. Những thanh niên ở đó phải đập vỡ tảng đá thành nhiều mảnh mới có thể tiếp cận được những người đang bị chôn vùi bên dưới", anh Sahhar kể lại.

Abu Darbali, một nhân chứng khác, cho biết tiếng sạt lở của bờ đất nghe như một vụ nổ. Anh chia sẻ với hãng tin Reuters: “Chúng tôi phát hiện 3 chiếc lều đã bị vùi lấp hoàn toàn sau khi khối đất đá đổ ập xuống. Mọi người đều nằm dưới đống đổ nát đó mà chúng tôi không thể nhìn thấy họ”.

Các video đăng tải trên mạng xã hội cho thấy nhiều người dùng búa đập vỡ những tảng đá lớn, trong khi những người khác dùng xẻng xúc cát, tay cầm đèn pin để tìm kiếm những người bị mắc kẹt bên dưới.

Vụ sạt lở xảy ra trong bối cảnh Gaza đang hứng chịu những trận mưa bão lớn.

Liên hợp quốc cho biết hơn 26.000 hộ gia đình đã báo cáo về tình trạng nơi ở hoặc tài sản bị hư hại sau các trận mưa bão cuối tuần qua.

Phần lớn trong tổng số 2,3 triệu dân tại Gaza đang sống trong các khu lều trại hoặc giữa những đống đổ nát của các tòa nhà bị ném bom. Công cuộc tái thiết vẫn chưa thể bắt đầu sau 2 năm Israel liên tục tiến hành các cuộc tấn công quân sự, bắt đầu từ sau sự kiện Hamas tấn công miền Nam Israel vào tháng 10/2023.

Ông Toby Fricker, phát ngôn viên của Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), nhận định: “Vụ sạt lở là điều đã được dự báo trước. Gaza đang trong tình trạng quá tải nghiêm trọng. Mọi người chỉ đang cố gắng tìm bất cứ nơi nào có thể để trú ẩn”.

UNICEF đang nỗ lực ngăn chặn những thảm kịch tương tự và cải thiện hệ thống thoát nước tại các trại dành cho người di dời.

Ông Sahhar cho biết ông cùng gia đình hiện đã rơi vào cảnh không nhà cửa: “Chiếc lều và mọi tài sản của tôi giờ đều bị chôn vùi dưới cát. Nệm, vật dụng gia đình và tất cả những gì tôi có - mọi thứ đều đã bị vùi lấp. Tôi không lấy lại được gì cả”.