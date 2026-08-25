Thái Lan thực hiện thành công ca phẫu thuật ung thư từ xa đầu tiên

Thái Lan thực hiện thành công ca phẫu thuật ung thư từ xa trong nước đầu tiên (Ảnh: Khaosod).

Báo Khaosod đưa tin, các bác sĩ tại Bangkok (Thái Lan) đã điều khiển robot phẫu thuật điều trị cho một bệnh nhân ung thư tuyến tiền liệt tại một bệnh viện ở tỉnh Nakhon Ratchasima, cách đó khoảng 250km.

Ca phẫu thuật được tiến hành hôm 24/8 giữa Bệnh viện Nopparat Rajathanee ở Bangkok và Bệnh viện Maharat Nakhon Ratchasima, đánh dấu bước ngoặt mà Bộ Y tế Công cộng Thái Lan mô tả là một cột mốc lịch sử đối với ngành y tế nước này.

Bộ trưởng Y tế Thái Lan Phatthana Phromphat cho biết Bộ Y tế đang đẩy mạnh công nghệ và đổi mới sáng tạo trong y tế nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe, đồng thời phát triển các trung tâm y tế chuyên sâu đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Ông nhấn mạnh ca phẫu thuật từ xa này đã chứng minh sự sẵn sàng của Thái Lan trong việc ứng dụng công nghệ y khoa tiên tiến, đồng thời có thể trở thành mô hình mẫu để mở rộng mạng lưới phẫu thuật từ xa trên phạm vi toàn quốc.

Ca phẫu thuật có sự phối hợp giữa đội ngũ chuyên gia tại Bệnh viện Maharat Nakhon Ratchasima, bao gồm bác sĩ Niphon Suparattanachantiphan và bác sĩ Thanathon Termkraisi cùng bác sĩ Peeradon Saphoemsub trực tiếp điều khiển hệ thống robot từ bệnh viện ở Bangkok.

Bác sĩ Somruek nhận định công nghệ này cũng sẽ tạo điều kiện cho lực lượng y tế tại các bệnh viện tuyến tỉnh có cơ hội tiếp cận và tích lũy kinh nghiệm vận hành các hệ thống phẫu thuật hiện đại.

Bộ Y tế Thái Lan dự định sẽ mở rộng công nghệ này tới các bệnh viện tuyến trên ở những vùng khác nhau, nhằm thu hẹp khoảng cách bất bình đẳng trong việc tiếp cận các phương pháp điều trị y tế nâng cao.

Bệnh viện Nopparat Rajathanee bắt đầu triển khai phẫu thuật bằng robot từ tháng 12/2025 và cho đến nay đã thực hiện thành công 52 ca phẫu thuật thuộc 3 chuyên khoa chính: phụ khoa (ung thư tử cung và ung thư buồng trứng); ngoại tổng quát (ung thư tụy, ung thư dạ dày và ung thư trực tràng); và tiết niệu (bao gồm ung thư tuyến tiền liệt và ung thư thận). Bệnh viện cho biết cả 52 ca phẫu thuật đều đạt kết quả thành công.

Trước đó, bệnh viện cũng đã thử nghiệm phẫu thuật robot từ xa xuyên biên giới với Bệnh viện Tây Trung Quốc (West China Hospital), cách xa khoảng 3.000km. Vào ngày 21/4, các bác sĩ đã thực hiện thành công ca phẫu thuật sỏi mật từ xa, tiếp đó là ca phẫu thuật ung thư tuyến tiền liệt từ xa vào ngày 25/6.