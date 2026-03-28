Thái Lan đạt thỏa thuận với Iran cho tàu qua eo biển Hormuz

Tàu chở hàng đăng ký tại Thái Lan Mayuree Naree bị tấn công gần Hormuz (Ảnh: AFP).

Tại một cuộc họp báo sáng 28/3, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul cho biết: “Một thỏa thuận đã được ký kết để cho phép các tàu chở dầu của Thái Lan quá cảnh an toàn qua eo biển Hormuz”.

Ông Anutin Charnvirakul cho biết diễn biến này sẽ giảm bớt những lo ngại về nguồn cung năng lượng của Thái Lan, do quốc gia này phụ thuộc nặng nề vào dầu nhập khẩu từ Trung Đông.

Đầu tháng này, một tàu chở hàng treo cờ Thái Lan đã bị trúng các vật thể bay không xác định tại eo biển Hormuz. Thủy thủ đoàn của con tàu sau đó đã được hải quân Oman giải cứu, mặc dù 3 thành viên thủy thủ đoàn vẫn đang mất tích.

Eo biển Hormuz được coi tuyến đường thủy vận chuyển dầu quan trọng bậc nhất thế giới. Tuyến đường này nằm giữa Iran ở phía bắc và Oman, Các tiểu vương quốc Ả rập ở phía nam.

Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ, khoảng 20 triệu thùng dầu đã đi qua eo biển này mỗi ngày trong năm 2025, tương đương gần 20% lượng dầu và khí tự nhiên hóa lỏng được vận chuyển trên toàn cầu.

Để đáp trả các cuộc tấn công của Mỹ và Israel, Iran trên thực tế đã phong tỏa eo biển này. Iran cảnh báo, bất cứ tàu thuyền nào qua eo biển không được sự cho phép của Tehran có thể bị đốt cháy.

Iran khẳng định vẫn cho phép tàu thuyền của một số quốc gia mà họ cho là “thân thiện” đi qua eo biển này, trong khi cấm qua lại đối với tàu của Mỹ, Israel và những nước ủng hộ chiến dịch quân sự của 2 nước này nhằm vào Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi các nước tham gia vào liên minh cử tàu chiến đến hỗ trợ hộ tống tàu thương mại qua eo biển Hormuz một cách an toàn. Một số nước phát tín hiệu sẵn sàng tham gia liên minh này, trong khi số khác tỏ ra e ngại căng thẳng leo thang.

Bộ Quốc phòng Pháp cho biết Tổng tham mưu trưởng quân đội của nước này vừa thảo luận với 35 quốc gia nhằm tìm kiếm đối tác và đề xuất cho một sứ mệnh nhằm mở lại eo biển Hormuz sau khi xung đột Mỹ - Israel với Iran kết thúc.

Pháp không tiết lộ tên đại diện các quốc gia tham gia cuộc họp trực tuyến, nhưng cho biết họ đến từ tất cả các châu lục.