Tehran đáp trả tối hậu thư của Mỹ, bác cảnh báo “xóa sổ Iran khỏi bản đồ”

“Ảo tưởng xóa sổ Iran khỏi bản đồ cho thấy sự tuyệt vọng chống lại ý chí của một quốc gia đang làm nên lịch sử”, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố trên mạng xã hội X vào ngày 22/3.

Ông Pezeshkian cho biết những lời đe dọa của Tổng thống Mỹ Donald Trump càng củng cố thêm sự đoàn kết trong nội bộ Iran.

“Những lời đe dọa chỉ củng cố thêm sự đoàn kết của chúng ta. Eo biển Hormuz mở cửa cho tất cả mọi người, trừ những người xâm phạm lãnh thổ của chúng ta. Chúng ta kiên quyết đối đầu với những lời đe dọa cuồng nộ trên chiến trường”, ông Pezeshkian nhấn mạnh.

Tuyên bố của Tổng thống Pezeshkian được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 21/3 ra tối hậu thư, cảnh báo sẽ ra lệnh tấn công các nhà máy điện lớn của Iran nếu nước này không mở lại hoàn toàn eo biển Hormuz cho tàu thuyền trong vòng 48 giờ.

Ông Trump cũng tuyên bố Mỹ “xóa sổ Iran khỏi bản đồ”, đồng thời khẳng định Washington đã đạt được mục tiêu trong chiến dịch tập kích Iran “sớm hơn dự kiến vài tuần”.

“Lãnh đạo của họ đã ra đi, hải quân và không quân của họ đã bị xóa sổ, họ hoàn toàn không có khả năng phòng thủ, vậy mà họ lại muốn thỏa thuận. Còn tôi thì không! Chúng ta đang đi trước kế hoạch vài tuần”, ông Trump tuyên bố.

Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Mike Waltz ngày 22/3 tiếp tục nhắc lại cảnh báo của Tổng thống Trump rằng Mỹ sẽ “tấn công và phá hủy” các nhà máy điện của Iran nếu Tehran không mở lại eo biển Hormuz trong vòng 48 giờ.

“Tổng thống sẽ bắt đầu bằng việc tấn công và phá hủy một trong những nhà máy điện lớn nhất của Iran. Họ có các nhà máy nhiệt điện khí đốt và các nhà máy khác”, ông Waltz cho biết trong cuộc phỏng vấn với Fox News khi được hỏi Tổng thống Trump sẽ làm gì nếu eo biển Hormuz không được mở lại trước tối 23/3.

Trong một cuộc phỏng vấn khác, Đại sứ Waltz cho rằng “Lầu Năm Góc và đội ngũ của họ sẽ đảm bảo rằng mục tiêu họ nhắm đến là cơ sở hạ tầng quân sự của Iran”.

Về eo biển Hormuz, ông Waltz cho biết Mỹ có thể tự mở lại eo biển Hormuz hoặc phối hợp với các đồng minh.

“Tôi nghĩ cả hai phương án đều có thể xảy ra”, ông nói thêm.

Sau “tối hậu thư” của Tổng thống Trump, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 22/3 một lần nữa khẳng định eo biển Hormuz “không bị đóng cửa”. Theo ông, các tàu không muốn đi qua eo biển này vì các công ty bảo hiểm lo sợ cuộc chiến do chính Mỹ và Israel khởi xướng, chứ không phải do Iran.

Bộ chỉ huy tác chiến Khatam al-Anbiya của quân đội Iran cảnh báo “nếu các lời đe dọa của Mỹ đối với các nhà máy điện của Iran được thực hiện, eo biển Hormuz sẽ bị đóng hoàn toàn và sẽ không được mở lại cho đến khi các nhà máy điện bị phá hủy của chúng tôi được xây dựng lại”.

“Nếu cơ sở hạ tầng nhiên liệu và năng lượng của Iran bị đối thủ xâm phạm, toàn bộ cơ sở hạ tầng năng lượng, công nghệ thông tin và khử mặn thuộc về Mỹ và chính quyền (Israel) trong khu vực sẽ trở thành mục tiêu”, Bộ chỉ huy tác chiến Khatam al-Anbiya cho biết.

Quân đội Iran cũng tuyên bố sẽ tấn công các “nhà máy điện, hạ tầng năng lượng và công nghệ thông tin – viễn thông” của Israel, cũng như các nhà máy điện tại các quốc gia trong khu vực có đặt căn cứ Mỹ và các công ty có cổ đông Mỹ.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf cũng cảnh báo: “Ngay sau khi các nhà máy điện và cơ sở hạ tầng trong nước chúng tôi bị nhắm mục tiêu, toàn bộ cơ sở hạ tầng trọng yếu, cơ sở năng lượng và các cơ sở dầu mỏ trên khắp khu vực sẽ được coi là mục tiêu hợp pháp và sẽ bị phá hủy theo cách không thể đảo ngược, và giá dầu sẽ duy trì ở mức cao trong một thời gian dài”.

Trong những ngày gần đây, Iran đã cho phép một số tàu từ các quốc gia mà Tehran coi là thân thiện được đi qua eo biển Hormuz, đồng thời cảnh báo sẽ chặn các tàu từ những nước mà họ cho là đã tham gia “hành động gây hấn” chống lại Iran.