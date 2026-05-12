Tây Ban Nha: Châu Âu cần quân đội riêng để giảm phụ thuộc vào NATO

Binh sĩ Thụy Điển tham gia một cuộc tập trận của NATO tại Thụy Điển (Ảnh: Reuters).

Ngoại trưởng Tây Ban Nha José Manuel Albares cho rằng EU có thể sẽ không còn có thể trông cậy vào liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu để đảm bảo an ninh. Nhà ngoại giao này kêu gọi châu lục tạo ra quân đội riêng, nhằm phụ thuộc vào sự đảm bảo an ninh của NATO.

Phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Tây Ban Nha và Mỹ chưa hạ nhiệt. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cảnh báo áp thêm thuế thương mại đối với Tây Ban Nha vì nước này từ chối tăng chi tiêu quốc phòng lên mức 5% GDP.

Ông Trump cũng gợi ý rằng ông có thể rút quân Mỹ khỏi các căn cứ tại Tây Ban Nha hoặc đình chỉ nước này khỏi NATO do Thủ tướng Pedro Sanchez không ủng hộ Mỹ trong xung đột với Iran.

Ông Albares cho rằng người dân châu Âu xứng đáng nhận được điều tốt hơn liên quan tới an ninh.

“Đây là thời điểm của chủ quyền và sự độc lập của châu Âu", ông nói, cho rằng các động thái của Mỹ đang thúc đẩy châu lục này theo hướng đó.

Brussels đang diễn ra nhiều cuộc thảo luận về tương lai của NATO. Phần lớn các cuộc thảo luận tập trung vào việc EU có thể làm gì nhiều hơn cho an ninh của chính mình, bởi 24 quốc gia thành viên EU cũng đồng thời là thành viên của liên minh quân sự này.

Ông Albares cho rằng EU nên có phiên bản riêng của Điều 5 NATO, điều khoản phòng thủ tập thể quy định rằng một cuộc tấn công vào một đồng minh được xem là tấn công vào tất cả các đồng minh.

“Điều kỳ diệu của NATO là bạn ở trong NATO và chẳng có chuyện gì xảy ra vì không ai dám thử xem Điều 5 có thực sự hiệu quả hay không”, ông nói.

“Đó là điều chúng ta cần tái tạo, khả năng răn đe. Nghĩa là nếu ai muốn đối đầu với tôi thì hãy tìm nơi khác. Vì chúng ta sẽ đứng cùng nhau”, ông nhấn mạnh.

EU hiện cũng có điều khoản phòng thủ tập thể riêng, Điều 42.7, quy định rằng nếu một quốc gia thành viên bị tấn công vũ trang, các nước còn lại có nghĩa vụ hỗ trợ.

Tuy nhiên, phần lớn giới quan sát hiểu rằng Brussels hiện chưa có đủ năng lực quân sự để điều khoản này thực sự trở thành một công cụ răn đe hiệu quả đối với các đối thủ tiềm tàng.

Đa số các nhà lãnh đạo châu Âu tin rằng tốt hơn nên tăng cường sức mạnh quân sự trong khuôn khổ hiện tại của NATO thay vì xây dựng một con đường riêng thông qua EU.

Vì mục tiêu đó, họ đã đồng ý tăng chi tiêu quốc phòng và đầu tư vào các hệ thống then chốt như phòng không, tên lửa tầm xa và tình báo vệ tinh để trở nên độc lập hơn với Mỹ.

Các ngoại trưởng và bộ trưởng quốc phòng EU dự kiến sẽ thảo luận về vấn đề độc lập quân sự tại các cuộc họp riêng ở Brussels trong tuần này.

Trước cuộc họp đầu tiên, nhà ngoại giao hàng đầu của EU, Kaja Kallas, đã bác bỏ đề xuất của Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc để cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schröder đại diện cho EU trong các cuộc đàm phán trực tiếp với Moscow.