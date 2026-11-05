Tàu sân bay USS Enterprise hồi đầu năm nay (Ảnh: Huntington Ingalls Industries).

Tàu sân bay Mỹ USS Enterprise được kéo khỏi Newport News, bang Virginia, hồi đầu tuần này và đang hướng đến Mobile, bang Alabama, nơi tàu sẽ được rã sắt vụn.

USS Enterprise, do nhà thầu Huntington Ingalls Industries chế tạo, được đưa vào biên chế năm 1961 và đã phục vụ Hải quân Mỹ hơn 50 năm. Đây là tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân đầu tiên trên thế giới, theo Hải quân Mỹ.

Enterprise được vận hành bằng 8 lò phản ứng hạt nhân Westinghouse A2W và dài khoảng 342m. Con tàu này dài hơn USS Gerald R. Ford (khoảng 337m), vốn là tàu sân bay lớn nhất thế giới. Ford nặng hơn và có lượng giãn nước toàn tải lớn hơn, khoảng 100.000 tấn, so với khoảng 94.000 tấn của Enterprise.

Theo Hải quân Mỹ, trong suốt thời gian hoạt động, Enterprise đã di chuyển an toàn hơn 1 triệu hải lý bằng năng lượng hạt nhân.

Di sản của Enterprise sẽ tiếp tục với tàu sân bay lớp Ford trong tương lai mang tên Enterprise (CVN 80), là tàu thứ 9 của Hải quân Mỹ mang tên này.

Con tàu được ngừng hoạt động vào tháng 12/2012 và quá trình tháo nhiên liệu khỏi các lò phản ứng hoàn tất năm 2017. Enterprise được chính thức loại biên trong một buổi lễ vào ngày 3/2/2017. Sự kiện đánh dấu kết thúc gần 55 năm hoạt động của con tàu, đồng thời là lần đầu tiên một tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân được loại biên.

Hải quân Mỹ đã trao hợp đồng cho NorthStar Maritime Dismantlement để kéo và tháo dỡ con tàu. Công việc bao gồm phá dỡ, tái chế khoảng 35.000 tấn thép và xử lý an toàn chất thải phóng xạ cấp thấp.

Theo USNI News, dự án dự kiến hoàn thành vào tháng 9/2030. Tổng chi phí để ngừng hoạt động, lưu giữ và tháo dỡ Enterprise sẽ vào khoảng 1,43 tỷ USD, USNI News cho biết.