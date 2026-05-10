Tàu hàng mang cờ Mỹ bị tấn công ngoài khơi Qatar

Một tàu đi qua eo biển Hormuz (Ảnh: Reuters).

Trung tâm Điều phối Hoạt động Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO) cho biết một đám cháy nhỏ đã bùng phát trên một tàu gần bờ biển Qatar sau khi bị trúng vật thể lạ.

"UKMTO đã nhận được báo cáo về một sự cố cách Doha, Qatar 23 hải lý về phía đông bắc. Thuyền trưởng của một tàu chở hàng báo cáo tàu bị trúng một vật thể lạ. Một đám cháy nhỏ đã được dập tắt, không có thương vong. Không có tác động nào đến môi trường được ghi nhận”, UKMTO cho biết thêm.

Sự cố này được coi là một cuộc tấn công và các nhà chức trách đang điều tra vụ việc.

Hãng thông tấn Fars của Iran, dẫn nguồn tin, cho biết tàu chở hàng bị hư hại ngoài khơi Qatar thuộc sở hữu của Mỹ và đang treo cờ Mỹ.

Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lin Jian hôm 8/5 xác nhận một tàu dầu, chở thủy thủ đoàn Trung Quốc, đã bị tấn công ở eo biển Hormuz.

Do cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran, hàng loạt tàu ​​và thủy thủ đang bị mắc kẹt trong vịnh Ba Tư, trong khi giao thông qua eo biển Hormuz bị tê liệt sau các cuộc tấn công.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Dan Caine xác nhận khoảng 22.500 thủy thủ trên hơn 1.500 tàu thương mại hiện không thể rời khỏi khu vực Vùng Vịnh.

Trước khi Mỹ và Israel mở chiến dịch không kích Iran từ cuối tháng 2, eo biển Hormuz hoàn toàn tự do cho bất kỳ con tàu thuộc bất kỳ nguồn gốc nào qua lại. Tuy nhiên, kể từ khi xung đột nổ ra, Iran dọa sẽ tấn công bất kỳ con tàu nào đi qua Hormuz mà không có sự cho phép của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Một số tàu đã bị tấn công, và đại đa số các chủ tàu cũng như đơn vị vận hành đã chọn không mạo hiểm đưa tàu của họ đi qua nếu không có sự đồng ý của Iran.

IRGC ngày 5/5 tuyên bố các tàu thuyền đang tìm cách đi qua eo biển Hormuz phải sử dụng duy nhất những tuyến đường được Iran chỉ định là an toàn.

“Bất kỳ sự chuyển hướng nào của các tàu sang các tuyến đường khác đều nguy hiểm và sẽ dẫn đến phản ứng mạnh mẽ từ hải quân Vệ binh Cách mạng Iran”, IRGC cảnh báo.

Các nghị sĩ Iran cho hay họ đang soạn thảo một dự luật để chính thức hóa việc Iran quản lý eo biển, với các điều khoản bao gồm cấm tàu ​​của "các quốc gia thù địch" đi qua.

Tuyên bố của giới chức Iran được đưa ra ngay trước khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo tạm dừng “Dự án Tự do” - chiến dịch hải quân của Mỹ nhằm hỗ trợ các tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz.

Tổng thống Trump cho biết chiến dịch sẽ “tạm dừng trong thời gian ngắn để xem liệu thỏa thuận với Iran có thể được hoàn tất và ký kết hay không”. Mặc dù vậy, Mỹ vẫn duy trì lệnh phong tỏa các cảng của Iran.