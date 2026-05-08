Tàu chở dầu đầu tiên cập cảng Hàn Quốc kể từ khi eo biển Hormuz bị đóng cửa

Tàu chở dầu Odessa mang cờ Malta ở gần cảng Daesan, Hàn Quốc hôm 8/5 (Ảnh: AFP).

Sáng 8/5, tàu dầu Odessa đã đến vùng biển ngoài khơi thành phố cảng Seosan phía tây Hàn Quốc, vài tuần sau khi đi qua eo biển Hormuz trong thời gian đàm phán ngừng bắn giữa Iran và Mỹ, theo công ty dầu khí HD Hyundai Oilbank. Tàu cập cảng ngoài khơi của công ty vào cuối ngày.

HD Hyundai Oilbank còn cho biết họ có kế hoạch tinh chế dầu thô thành các sản phẩm dầu mỏ như xăng, dầu diesel và naphtha. Công ty này nhấn mạnh về việc có các cơ sở để tinh chế tới 690.000 thùng dầu thô mỗi ngày.

Năm ngoái, Hàn Quốc đã nhập khẩu hơn 60% dầu thô và 50% naphtha, một nguyên liệu hóa dầu quan trọng được sử dụng trong sản xuất nhựa, thông qua eo biển Hormuz.

Tình hình eo biển Hormuz hiện tại càng khiến các công ty dầu khí như HD Hyundai Oilbank lo ngại khi các cuộc đấu hỏa lực mới giữa Mỹ và Iran đang khiến căng thẳng Trung Đông tiếp tục leo thang, bất chấp lệnh ngừng bắn được hai bên duy trì từ đầu tháng 4 để phục vụ đàm phán.

Việc tàu chiến Mỹ và lực lượng Iran đồng loạt cáo buộc nhau tấn công trên tuyến hàng hải chiến lược này không chỉ phủ bóng lên các nỗ lực ngoại giao, mà còn lập tức tác động tới thị trường năng lượng toàn cầu khi giá dầu tăng mạnh trong phiên giao dịch châu Á ngày 8/5.

Giống như nhiều quốc gia châu Á khác, Hàn Quốc nhập khẩu phần lớn dầu thô từ Trung Đông. Lô hàng 1 triệu thùng mới nhất được cho là tương đương 35-50% lượng tiêu thụ dầu thô hàng ngày của Hàn Quốc.

Sau khi chiến sự bùng nổ, Iran kiểm soát eo biển Hormuz khiến nền kinh tế thế giới chấn động do giá nhiên liệu tăng vọt.

Cuộc chiến Iran kéo dài cũng làm dấy lên lo ngại về một cuộc khủng hoảng năng lượng sắp xảy ra trong nền kinh tế phụ thuộc vào thương mại của Hàn Quốc.

Nước này đã áp đặt giá trần đối với xăng và các sản phẩm dầu mỏ khác lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ để ngăn chặn chi phí tăng cao, và chỉ thị các nhà máy lọc dầu chuyển hướng xuất khẩu naphtha (được coi là một loại "xăng nặng") để sử dụng trong nước trong khi đang nỗ lực đảm bảo nguồn cung dầu thay thế và các tuyến vận chuyển.