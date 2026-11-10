Tổng thống mới nhậm chức Paraguay Pedro Alliana (Ảnh: AFP).

Sau cuộc khủng hoảng ngân hàng nghiêm trọng tại Paraguay, Tổng thống mới nhậm chức Pedro Alliana hôm 9/11 đã yêu cầu tất cả các bộ trưởng đương nhiệm trong nội các nước này từ chức.

Cuộc khủng hoảng ngân hàng Ueno bị sụp đổ khiến 3 triệu người, tương đương gần một nửa dân số Paraguay, không thể truy cập tài khoản, mất quyền sử dụng tiền của mình. Ngân hàng Trung ương Paraguay sau đó đã tiếp quản Ueno hôm 3/11.

Vụ bê bối gây chấn động quốc gia Nam Mỹ và châm ngòi cho các cuộc biểu tình quy mô lớn.

Ông Alliana, người là Phó tổng thống trong chính quyền cựu Tổng thống Santiago Pena, đã tiếp quản vị trí tổng thống vào tuần trước. Ông Pena đã bị quốc hội phế truất vì nghi ngờ có liên quan tới vụ bê bối ở ngân hàng Ueno. Trước đó, ông Pena đã xin lỗi vì vụ việc nhưng không chấp nhận các cáo buộc chống lại mình.

Sau khi nhậm chức vài ngày, ông Alliana cho biết đã chỉ thị Chánh văn phòng mới được bổ nhiệm Rolando de Barros yêu cầu các bộ trưởng, tổng thư ký và những quan chức cấp cao khác của nhà nước đang giữ các vị trí được tín nhiệm nộp đơn từ chức.

“Mục tiêu của tôi là tăng cường sự phối hợp trong chính phủ và bảo đảm công tác điều hành hiệu quả hơn”, ông viết trên mạng xã hội X, đồng thời khẳng định “tất cả các cơ quan sẽ tiếp tục hoạt động hoàn toàn bình thường”.

Trong diễn biến liên quan, Quốc hội Paraguay hôm 9/11 đã bổ nhiệm nhà kinh tế học Jorge Schreiner làm Thống đốc Ngân hàng Trung ương mới của nước này để xử lý cuộc khủng hoảng sau khi Ueno sụp đổ.

Việc bổ nhiệm diễn ra sau khi cựu Thống đốc Ngân hàng Trung ương Carlos Carvallo bị cách chức tuần trước. Ông Carvallo hiện đối mặt với các cáo buộc từ cơ quan công tố liên quan đến những mối liên hệ bị nghi ngờ với Ueno và đã bị tạm giam trước xét xử. Các quan chức cấp cao của Ueno cũng đã bị bắt và bị điều tra.

Sau cuộc khủng hoảng, Ngân hàng Trung ương bắt đầu hoàn trả tiền gửi cho người dân thông qua một quỹ bảo đảm từ hôm 5/11. Đến ngày 7/11, ngân hàng đã hoàn trả gần 160 triệu USD cho gần 1,2 triệu người.

Tổng thống bị phế truất Santiago Pena, người lên nắm quyền năm 2023, từng nắm giữ cổ phần trong công ty mẹ của ngân hàng này cho đến khi bán số cổ phần đó vào năm ngoái.

Ueno khởi đầu là một công ty công nghệ tài chính nhỏ với mô hình ưu tiên nền tảng số, thu hút khách hàng có thu nhập thấp. Công ty nhanh chóng phát triển thành một ngân hàng lớn, quản lý các khoản lương hưu nhà nước và tài khoản của một số cơ quan nhà nước.

Ông Pena bị cáo buộc đã lợi dụng ảnh hưởng của mình trên cương vị tổng thống để điều chuyển hàng triệu USD tiền gửi của chính phủ vào Ueno, đồng thời che giấu hoặc xem nhẹ những khó khăn tài chính của ngân hàng, bất chấp các cảnh báo về những khoản vay đáng ngờ và vấn đề khả năng thanh toán.

Nhà chức trách đã đặt cựu lãnh đạo này dưới chế độ quản thúc tại gia ngay sau khi ông bị phế truất. Cuối tuần qua, cảnh sát cũng khám xét nhà riêng của ông trong khuôn khổ cuộc điều tra về sự sụp đổ của ngân hàng.