Tân Đại sứ Pháp: 3 ưu tiên của nhà ngoại giao mang một phần dòng máu Việt

Đại sứ Pháp tại Việt Nam Didier Le Bret phát biểu tại cuộc gặp báo chí ngày 30/10 (Ảnh: Thành Đạt).

Ngày 30/10, tân Đại sứ Pháp tại Việt Nam Didier Le Bret đã tổ chức cuộc gặp gỡ báo chí đầu tiên kể từ khi ông bắt đầu nhiệm kỳ công tác mới tại Việt Nam.

Đại sứ Didier Le Bret đã có những chia sẻ sâu sắc về câu chuyện phát triển ấn tượng của Việt Nam cũng như những dấu ấn đặc biệt trong quan hệ Việt - Pháp.

Nói về lý do muốn trở thành Đại sứ tại Việt Nam, ông Didier Le Bret bất ngờ chia sẻ rằng ông mang 1/4 dòng máu Việt Nam. Ông nội ông từng có thời gian làm việc tại Việt Nam và gặp bà nội ông - một người phụ nữ Việt Nam.

"Tôi muốn làm Đại sứ Pháp tại Việt Nam, đương nhiên vì Việt Nam là một đất nước tuyệt vời, nhưng còn vì bố tôi đã được sinh ra ở Việt Nam và bà nội tôi là người Việt Nam", Đại sứ Didier Le Bret nói.

3 ưu tiên hàng đầu trong nhiệm kỳ mới

Trả lời câu hỏi của phóng viên Dân trí về 3 ưu tiên trọng tâm trong nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, Đại sứ Didier Le Bret cho biết, trước khi sang Việt Nam, ông đã có lộ trình cụ thể, trong đó nêu rõ các ưu tiên cần triển khai trong nhiệm kỳ của mình.

Ưu tiên thứ nhất là phát huy nền tảng quan hệ song phương mà hai nước đã xây dựng trong 30 năm qua, đặc biệt thông qua hợp tác về giáo dục, đào tạo, giao lưu nhân dân…

Ưu tiên thứ hai là thúc đẩy hợp tác hướng tới các ưu tiên phát triển của Việt Nam như cơ sở hạ tầng, không gian vũ trụ, lượng tử, bán dẫn… Đây là những lĩnh vực đem lại lợi ích cho cả Việt Nam và Pháp.

Ưu tiên thứ ba là tăng cường mối quan hệ của cộng đồng Việt kiều tại Pháp, gồm những người sinh ra ở Việt Nam và sang Pháp từ lâu hoặc những người có cha mẹ, ông bà là người Việt. Cộng đồng có khoảng 300.000-500.000 người và là sợi dây gắn kết chặt chẽ giữa Pháp và Việt Nam.

Theo Đại sứ Didier Le Bret, cộng đồng người Việt tại Pháp là cộng đồng gốc nước ngoài đang giữ kỷ lục về số lượng thành viên 2 thế hệ có bằng cấp tại Pháp (93% người có bằng cấp). Đây được xem là nguồn lực quan trọng cho quan hệ song phương cũng như cho sự phát triển của Việt Nam.

Sự phát triển ấn tượng của Việt Nam

Đại sứ Didier Le Bret bày tỏ niềm vui và vinh dự lớn lao khi đảm nhận nhiệm vụ của nhà ngoại giao Pháp tại một đất nước năng động và có nhiều con người tuyệt vời như Việt Nam.

Sau một tháng nhận nhiệm vụ và trực tiếp trải nghiệm đời sống tại nhiều địa phương, Đại sứ Didier Le Bret dùng hai từ để khái quát về Việt Nam: sự hiếu khách nồng ấm của người dân và sự năng động tràn đầy sức sống của nền kinh tế.

Tân Đại sứ Pháp nhấn mạnh rằng sự hiếu khách và tính năng động có mối liên kết chặt chẽ: khi một đất nước tự tin vào con đường phát triển của mình, quốc gia đó sẽ luôn cởi mở chào đón bạn bè quốc tế đến hợp tác, đầu tư, du lịch.

Đại sứ Didier Le Bret bày tỏ sự ấn tượng về tốc độ tăng trưởng của Việt Nam, đồng thời đánh giá cao những thành tựu kinh tế mà các chuyên gia gọi là “kỳ tích phát triển” của Việt Nam.

Đại sứ Pháp nhắc đến thông tin mới nhất của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), cho thấy thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam đã có sự tăng trưởng. Đây được xem là minh chứng rõ ràng nhất cho hành trình phát triển của Việt Nam, từ một quốc gia có xuất phát điểm thấp, qua giai đoạn Đổi mới, vươn lên thành nền kinh tế tăng trưởng với GDP tăng gấp hàng chục lần. Việt Nam cũng dẫn đầu thế giới về tốc độ giảm nghèo.

“Tôi đã biết con số này trước khi sang nhận nhiệm kỳ Việt Nam, nhưng khi đến đây, tôi mới thực sự cảm nhận mạnh mẽ sự tăng trưởng đó, điều mà các chuyên gia gọi là sự diệu kỳ trong quá trình phát triển của Việt Nam", Đại sứ Didier Le Bret nhấn mạnh.

So sánh với chuyến thăm Việt Nam cách đây khoảng 15 năm khi phố phường còn rất nhiều xe đạp, Đại sứ Pháp bày tỏ sự ngạc nhiên trước tốc độ hiện đại hóa tại Việt Nam.

Về hạ tầng phương tiện giao thông, Đại sứ Didier Le Bret chứng kiến sự bùng nổ của xe máy, các dòng taxi điện vận hành qua ứng dụng thông minh.

Về kiến trúc đô thị, Đại sứ Pháp cho rằng toàn cảnh phát triển tại TP. HCM mang tầm vóc của các trung tâm đô thị lớn trên thế giới như New York, São Paulo hay khu đô thị La Défense.

Về giao thông công cộng, tuyến metro số 3 tại Hà Nội mang lại cho Đại sứ Pháp trải nghiệm tiện nghi, văn minh tương tự ở Paris, London hay Rome.

Nhà ngoại giao Pháp đánh giá cao bản sắc độc đáo của Việt Nam khi kết hợp hài hòa giữa nhịp sống hiện đại hàng đầu với việc bảo tồn di sản, văn hóa truyền thống và tôn trọng các giá trị lịch sử.

Các lĩnh vực hợp tác trọng điểm

Về giáo dục đào tạo và nghiên cứu khoa học

Theo Đại sứ Didier Le Bret, trong định hướng chiến lược được lãnh đạo cấp cao hai nước thống nhất, hợp tác giáo dục và nghiên cứu khoa học tiếp tục được xác định là nền tảng vững chắc nhất cho quan hệ Việt - Pháp.

Hiện có khoảng 7.000 học sinh, sinh viên Việt Nam đang học tập tại Pháp, với trung bình 1.500 sinh viên mới nhập học mỗi năm. Mối quan hệ hợp tác đào tạo giữa hai nước cũng đạt nhiều kết quả cụ thể thông qua các chương trình trọng điểm. Hơn 17.000 sinh viên được đào tạo, tập trung vào các ngành mũi nhọn mà Việt Nam ưu tiên phát triển như kỹ thuật, quản lý, công nghệ cao, kỹ thuật số và khoa học không gian.

Về cơ sở hạ tầng và giao thông

Đại sứ Didier Le Bret nhấn mạnh Pháp hướng tới đẩy mạnh hợp tác với Việt Nam về giao thông vận tải và cơ sở hạ tầng.

Trong lĩnh vực hàng không, tập đoàn Airbus là đối tác hàng đầu, cung cấp phần lớn đội bay cho các hãng hàng không Việt Nam. Pháp cam kết hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ bàn giao các đơn đặt hàng máy bay mới cho Việt Nam.

Trong lĩnh vực đường sắt đô thị, tập đoàn Alstom hợp tác cung cấp 200 đoàn tàu metro và hệ thống kỹ thuật hiện đại cho các tuyến đường sắt đô thị.

Trong lĩnh vực vận tải biển, tập đoàn hàng hải CMA CGM chuẩn bị đưa vào vận hành dòng sà lan điện kết nối các địa phương.

Về đổi mới sáng tạo và khoa học công nghệ

Đại sứ Didier Le Bret cho biết Pháp sẽ hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trong 3 lĩnh vực công nghệ mũi nhọn.

Về vệ tinh viễn thám, hai bên đang tiến hành đàm phán nâng cao để ký kết hợp đồng cung cấp vệ tinh mới, thay thế cho vệ tinh cũ.

Về công nghệ lượng tử, các tập đoàn công nghệ Pháp đã ký kết thỏa thuận hợp tác với tập đoàn của Việt Nam về nghiên cứu, phát triển phần mềm và ứng dụng máy tính lượng tử.

Về khoáng sản thiết yếu và đất hiếm, Pháp và Liên minh châu Âu (EU) đang xây dựng chương trình hợp tác toàn diện từ khảo sát, đánh giá trữ lượng, lập bản đồ địa chất đến khai thác, chế biến và xuất khẩu.

Về năng lượng

Đại sứ Didier Le Bret khẳng định Pháp cam kết đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Quan hệ đối tác chuyển dịch năng lượng bình đẳng (JETP).

Pháp cũng cam kết tài trợ nguồn vốn cho các dự án phát triển nguồn năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời) và hiện đại hóa, nâng cấp hệ thống lưới điện tại Việt Nam.

Về bảo tồn di sản và văn hóa

Theo Đại sứ Didier Le Bret, Pháp vừa hoàn thành nghiên cứu khả thi về dự án tu bổ, cải tạo cầu Long Biên - công trình biểu tượng lịch sử gắn liền với quan hệ hai nước.

Đồng thời, hai bên khởi động chương trình hợp tác văn hóa giai đoạn 4 năm với 40 dự án quy mô lớn bao gồm âm nhạc, điện ảnh, múa, sân khấu và nhiếp ảnh, kết hợp mở rộng hợp tác trực tiếp giữa các địa phương hai nước.