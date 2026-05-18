Tai nạn đường sắt kinh hoàng ở Thái Lan: Lái tàu dương tính với ma túy

Xác xe buýt cháy đen sau vụ va chạm (Ảnh: Reuters).

Tới ngày 18/5, người dân Bangkok vẫn còn bàng hoàng trước một thảm kịch được cho là hoàn toàn có thể tránh được, sau khi 8 người thiệt mạng, 32 người bị thương khi một đoàn tàu hàng lao vào xe buýt tại một điểm giao cắt đường sắt đông đúc vào chiều 16/5.

Một quả cầu lửa bùng lên tại giao lộ Asok-Dindaeng, khu vực nổi tiếng ùn tắc của thủ đô Thái Lan, thiêu rụi nhiều ô tô cùng một xe máy đang đứng gần điểm giao cắt.

Lái tàu Sayomporn Sonkul sau đó được xác định dương tính với ma túy. Người này cũng không có giấy phép điều khiển hợp lệ do Cục Vận tải Đường sắt cấp, theo SCMP. Ngọn lửa dữ dội đến mức thi thể của một số nạn nhân hiện vẫn chờ được nhận dạng pháp y đầy đủ.

Giới chức nhanh chóng quy nguyên nhân vụ tai nạn là do lỗi con người. Lái tàu đã phớt lờ cờ đỏ của nhân viên cảnh giới ở đường ray. Các quan chức cũng cho biết nhân viên này dường như đã chậm hạ rào chắn, khiến chiếc xe buýt màu cam bị mắc kẹt trên đường ray.

“Chúng tôi đang điều tra xem vì sao những người giám sát lại cho phép một người có chất ma túy trong cơ thể điều khiển đoàn tàu có liên quan tới sinh mạng của nhiều người", Tổng giám đốc Cục Vận tải Đường sắt Pichet xác nhận kết quả xét nghiệm ma túy dương tính của lái tàu.

Thứ trưởng Giao thông Siripong Angkasakulkiat hôm 18/5 cho biết cả đơn vị vận hành xe buýt BMTA và Tổng công ty Đường sắt Nhà nước Thái Lan (SRT) đều “có phần cẩu thả”.

Ông cho biết lái tàu chỉ phanh lại khi còn cách điểm va chạm khoảng 100m, trong khi xe buýt lại dừng ở khu vực cấm đỗ.

Tư lệnh Cục Cảnh sát Đô thị Siam Boonsom cho biết Tổng tư lệnh Cảnh sát Quốc gia Kitrat Phanphet đã ra lệnh điều tra toàn diện sau khi trực tiếp tới hiện trường vụ tai nạn.

Theo cảnh sát, các điều tra viên đang xem xét hành vi của tất cả những người liên quan, bao gồm nhân viên đường sắt, lái tàu và tài xế xe buýt, để xác định liệu các quy trình an toàn có được tuân thủ đúng trước khi vụ va chạm xảy ra hay không.

Giới chức cho biết điểm giao cắt nơi xảy ra tai nạn vốn thường xuyên ùn tắc giao thông, nhưng trước đây chưa từng xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng ở quy mô như vậy.

Các điều tra viên cũng đã xem lại hình ảnh từ khu vực. Cảnh sát cho biết đoạn ghi hình dường như cho thấy một nhân viên đường sắt đang phất cờ đỏ cảnh báo rằng các phương tiện vẫn chưa hoàn toàn rời khỏi đường ray. Bất chấp cảnh báo đó, đoàn tàu được cho là đã không giảm tốc trước khi đâm vào xe buýt và một số phương tiện ở gần.

Các điều tra viên cũng dự kiến sẽ thảo luận với Tổng công ty Đường sắt Nhà nước Thái Lan và chính quyền Bangkok về các biện pháp an toàn bổ sung tại các điểm giao cắt đường sắt sau vụ tai nạn chết người này.

Vụ va chạm gần khu vực tuyến Airport Rail Link Makkasan đã gây thương vong và làm gián đoạn nghiêm trọng khu vực xung quanh, đồng thời làm dấy lên lời kêu gọi nhằm cải thiện tiêu chuẩn an toàn tại các điểm giao cắt đường sắt ở thủ đô Thái Lan.